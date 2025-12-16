Detenido en Sevilla el autor del apuñalamiento de una mujer en La Algaba
El arrestado moraba en la misma vivienda que la víctima y había huido del lugar en paradero desconocido tras la comisión de los hechos
La Policía Nacional ha detenido a un varón de 31 años de edad por el apuñalamiento de una mujer de 44 años en La Algaba (Sevilla). El arrestado moraba en la misma vivienda que la víctima y había huido del lugar en paradero desconocido tras la comisión de los hechos, ocurridos el pasado domingo 14 de diciembre.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla centró la investigación en el entorno inmediato de la víctima tras el hallazgo del cuerpo con heridas de arma blanca. Las pesquisas determinaron la presunta responsabilidad de un varón de 31 años de edad que residía en la misma vivienda.
Fruto del dispositivo de búsqueda y la coordinación operativa, el supuesto autor fue localizado sobre las 18:30 de este lunes en Sevilla capital, siendo detenido por agentes de Policía Nacional. Se procedió al traspaso del detenido a la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias y el esclarecimiento total de los hechos antes de su puesta a disposición judicial.
Los hechos
El trágico suceso tuvo lugar el pasado domingo a las 16.50 horas, cuando Una mujer murió tras recibir varias puñaladas en su propio domicilio en la localidad de La Algaba. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso de un testigo que alertaba de "una persona herida por arma blanca" en la calle Buganvilla, tal como informan desde este organismo. A partir de ese momento, la Guardia Civil investigó al casero que le alquilaba la habitación como presunto autor del crimen, según informó el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.
Asimismo, precisó que tras el hallazgo del cadáver, el hijo menor de la víctima avisó a su padre, expareja de la mujer, que "se encontraba fuera". Más tarde, los agentes localizaron a la actual pareja de la víctima, que también estaba fuera, por lo que de igual forma se descartó su participación en los hechos.
