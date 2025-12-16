Un grave accidente con un fallecido en el Puente del Cachorro colapsa la entrada a Sevilla

El Puente Cristo de la Expiración ha sido escenario de un grave accidente de tráfico en la mañana del martes con una persona fallecida. El siniestro ha provocado el corte al tráfico de la vía y ha colapsado el acceso a la ciudad desde la SE-30 así como el Paseo Colón.

El siniestro se ha producido por una colisión frontal entre un turismo y una moto en torno a las 9.05 horas en el centro del Puente Cristo de la Expiración. Como resultado del accidente ha fallecido una persona de 53 años por las lesiones sufridas.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un amplio dispositivo de Policía Nacional, 061 y Policía Local, que se ha hecho cargo de la investigación de los hechos con el objetivo de esclarecer los motivos de esta colisión frontal. Mientras se mantiene el dispositivo se han habilitado itinerarios alternativos.

Segundo accidente mortal grave en Sevilla en una semana

El accidente que se ha registrado en la mañana de este martes en el Puente Cristo de la Expiración es el segundo de gravedad que se registra en la ciudad en apenas 48 horas. El pasado domingo por la noche otro ciclomotor sufrió un grave siniestro en el Puente de San Bernardo y falleció como consecuencia de las heridas.

Accidente de tráfico mortal en el puente del Cachorro / Jorge Jiménez

En este caso fue un hombre de 47 años que, según la información difundida por la Policía Local, perdió el control de la motocicleta cuando circulaba por el puente. Como consecuencia del siniestro estuvo cortada la circulación durante varias horas el domingo por la noche.