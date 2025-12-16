Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Green November': más de 250 kilos de marihuana incautados en Sevilla en plantaciones indoor

Tras la operación policial, las autoridades imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico a los tres detenidos en la capital, donde las investigaciones siguen abiertas

Droga incautada por la Policía Nacional en Sevilla

Droga incautada por la Policía Nacional en Sevilla / Policía Nacional

El Correo

El Correo

La Policía Nacional ha desarrollado a lo largo del último mes una intensa ofensiva contra el cultivo indoor de marihuana en la provincia de Sevilla, en el marco de la operación Green November, una actuación policial de gran envergadura que se ha saldado con varias detenciones, el desmantelamiento de infraestructuras criminales y la incautación de una elevada cantidad de droga destinada a su distribución ilegal.

Primera fase: desmantelamiento de cultivos indoor

Se llevaron a cabo tres intervenciones policiales contra el cultivo indoor de marihuana, realizándose cuatro entradas y registros en la barriada de Palmete-Padre Pío de la capital sevillana.

En estas actuaciones se intervinieron cerca de 1000 plantas de marihuana, con un peso aproximado de 140 kilogramos, procediéndose a la detención del responsable de mantenimiento de las plantaciones, quien regentaba además un punto de venta de hachís y marihuana.

Segunda fase: redes de distribución y transporte

En esta segunda fase, en la que se llevaron a cabo las operaciones Sedal y Parabellum respectivamente, se procedió a la detención de dos individuos; uno de ellos sorprendido in fraganti en una nave industrial, en la que se encontraba envasando al vacío marihuana con maquinaria de termosellado.

Asimismo, se detuvo a otro sujeto responsable del traslado de la sustancia estupefaciente en un vehículo sustraído, interviniéndose casi 100 kilogramos de cogollos de marihuana ya preparados para su distribución.

Resultado de la operación

El balance total de la operación “Green November” se salda con la aprehensión de más de 250 kilogramos de marihuana, la realización de cinco diligencias de entrada y registro, y la detención de tres personas a quienes se les imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

A día de hoy las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

