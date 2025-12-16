María del Monte logra la Medalla del Mérito en las Bellas Artes tras 40 años de carrera musical

María del Monte agranda su leyenda. La cantante sevillana, Medalla de Andalucía, será reconocida por el Gobierno de España con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. Así lo ha anunciado este martes la todavía portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. Este galardón reconoce la larga carrera de la cantante en la difusión y la creación de cultura.

Nacida en Sevilla en 1962, en el seno de una familia con raíces en la localidad de Cazalla de la Sierra, María del Monte inició su carrera en el programa de televisión Gente Joven. El concurso le abrió las puertas para grabar su primer disco en 1985, aunque la fama le llegó en 1988 con su segundo álbum, Cántame Sevillana. En poco tiempo, el disco se convirtió en todo un éxito de ventas y su nombre saltó a la fama.

Con temas como Cántame o Y se amaron dos caballos, su nombre ha quedado eternamente ligado al flamenco. María del Monte fue de las primeras mujeres que se hizo conocida por cantar sevillanas, un palo más vinculado a la voz masculina. Sin embargo, su don y su trayectoria, en pleno boom de este estilo musical, la convirtieron en la Reina de las Sevillanas, sobre nombre que abrazó por el título de uno de sus discos.

Una carrera llena de éxitos

Pese a que las sevillanas es el género en el que más se ha desarrollado y con el que se siente más cómoda, la cantante también ha probado con otros estilos. María del Monte ha versionado también boleros o rancheras. En su extensa discografía, cuenta con una veintena de discos, también se pueden encontrar temas como Procuro Olvidarte, No me lo puedo creer o Amor Amante.

La sevillana siempre ha buscado nuevos retos en su carrera. Así, ha tenido también sus propios programas de televisión y radio. Así, ha presentado Vamos juntos en Canal Sur Radio, Al compás de la copla y Quédate con la copla, en Antena 3 TV. Además, en Televisión Española presentó La canción de mi querer, Esa copla me suena y programas especiales como un Especial Feria de Abril o la gala de Nochevieja del año 2000.

Su rostro es uno de los más queridos en la pequeña pantalla de nuestro país. Son pocos los espectadores capaces de mantenerse serios con su cara mientras escucha como una mujer le cuenta como: "Modaba y modaba y modaba". Hoy, es colaboradora habitual de programas televisivos tanto a nivel autonómico como nacional.

Unos años complicados

Los últimos años han sido complicados en la vida de la artista. El fallecimiento de su madre y sus hermanos en 2021 y el robo de su casa a manos de su propio sobrino en 2024 han hecho que la cantante pase una de las etapas más difíciles de su trayectoria de la que le está costando salir. Aun así, María del Monte también ha vivido momentos dulces, como la condecoración con la Medalla de Andalucía este mismo año.

Ahora, con 63 años y después de 40 años de carrera, el Gobierno de España la reconoce con uno de los mayores de los honores que puede recibir un artista en este país, la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. La artista pone así la guinda a una trayectoria que todavía no ha terminado.

Junto a la cantante, el Gobierno ha reconocido a otras 34 personalidades. Personalidades y entidades que, según palabras de la propia ministra, "han contribuido a la distribución del arte en nuestro país". Entre los galardonados destacan la cantante granadina Estrella Morente, Los Chichos, Luis Tosar, el Primavera Sound o la Librería Rafael Alberti.