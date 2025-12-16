Metrovacesa inicia la entrega de 46 viviendas en Isla Natura, el nuevo barrio sostenible del sur de Sevilla

La promotora Metrovacesa ha comenzado la entrega de las viviendas del Residencial Navacerrada, una promoción situada en el nuevo barrio de Isla Natura, al sur de Sevilla. Esta fase del proyecto ha supuesto una inversión de 12,1 millones de euros y marca un nuevo avance en el desarrollo de uno de las zonas por la que se está extendiendo la capital andaluza.

El residencial está formado por 46 viviendas plurifamiliares, con tipologías que van de uno a cuatro dormitorios, repartidas en dos bloques de planta baja y cinco alturas. Todas las viviendas disponen de garaje y trastero, además de terrazas de gran tamaño, mientras que los áticos incorporan solárium privado. Las zonas comunes incluyen piscina, espacios ajardinados y área infantil, pensadas para un uso compartido y familiar.

Uno de los principales rasgos de Navacerrada es su alta eficiencia energética, avalada por la calificación A. El diseño del conjunto incorpora sistemas de aerotermia, carpinterías con rotura de puente térmico y una distribución orientada a favorecer la ventilación cruzada y el aprovechamiento de la luz natural, elementos cada vez más demandados por los compradores.

Según explica Juan Sánchez Navarro, gerente de Promociones de Andalucía Occidental en Metrovacesa, la entrega de estas viviendas "consolida el desarrollo de Isla Natura", un proyecto que la compañía considera estratégico dentro de su apuesta por un modelo residencial más sostenible y adaptado a nuevas formas de habitar.

El Residencial Navacerrada se integra en Isla Natura, un ámbito urbano de más de 67 hectáreas que, una vez finalizado, contará con más de 2.800 viviendas. El plan reserva más de 180.000 metros cuadrados de zonas verdes, con un elevado número de árboles, y combina usos residenciales con espacios de ocio, deporte y movilidad sostenible. Metrovacesa impulsa en este entorno otras promociones como Himalaya, Timanfaya y Torre Arenal, reforzando el crecimiento progresivo del barrio.

Diseñado como un espacio moderno y bien conectado, Isla Natura apuesta por itinerarios peatonales y ciclistas, amplias áreas verdes y soluciones constructivas de bajo impacto ambiental. El objetivo, según el planteamiento urbanístico, es crear un barrio pensado para la calidad de vida a largo plazo, en línea con las nuevas exigencias de sostenibilidad y eficiencia energética en la ciudad de Sevilla.