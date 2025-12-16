Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad en los edificios: ¿puedo colocar un árbol de Navidad en una zona común de mi bloque de vecinos?

El Consejo Andaluz de Administradores de Fincas recomienda a los vecinos actuar con sentido común y consultar antes de colocar cualquier adorno

Consejos para una Navidad sin conflictos en comunidades de propietarios

Consejos para una Navidad sin conflictos en comunidades de propietarios / Jorge Jiménez

El Correo

El Correo

Sevilla

Con la llegada de la Navidad, las comunidades de propietarios afrontan el reto de decorar sus espacios comunes sin generar conflictos entre vecinos, ya que la instalación de luces navideñas y adornos decorativos debe ajustarse a la Ley de Propiedad Horizontal y a los acuerdos aprobados por la Junta de Propietarios, tal y como recuerda el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas.

Autorización previa para evitar problemas

El punto de partida es claro: cualquier vecino que desee instalar, por iniciativa propia, elementos decorativos en un espacio común debe solicitar autorización a la Junta de Propietarios. Aunque pueda tratarse de una acción sencilla —como poner luces en el portal o colocar un árbol de Navidad en el rellano—, intervenir en zonas comunes sin permiso puede provocar tensiones vecinales y, en algunos casos, incluso responsabilidades legales.

Qué está permitido

  • Solicitar a la Junta de Propietarios autorización previa para colocar elementos decorativos en zonas comunes.
  • Aprobar la decoración navideña mediante un acuerdo de mayoría simple en la Junta.
  • Establecer normas de régimen interior que regulen:
  • El tipo de decoración admisible.
  • Las fechas de colocación y retirada.
  • Los materiales permitidos.
  • Las condiciones de seguridad.
  • Autorizar adornos como luces en el portal o árboles de Navidad en zonas comunes, siempre que exista permiso.

Qué no está permitido (sin pedir permiso)

  • Colocar decoración en zonas comunes sin autorización de la Junta de Propietarios.
  • Intervenir en espacios comunes por iniciativa individual, aunque sea una acción sencilla.
  • Instalar adornos que puedan generar riesgos de seguridad, problemas de convivencia o impacto negativo en la estética del edificio.
  • Ignorar las normas internas aprobadas por la comunidad.

Criterios de convivencia, seguridad y estética

En ausencia de un acuerdo específico o de una norma interna que regule la decoración navideña, esta no está ni permitida ni prohibida automáticamente. Por ello, la Junta de Propietarios tiene la capacidad de autorizar, limitar o prohibir la instalación de adornos, siempre atendiendo a criterios de convivencia, seguridad y estética del edificio.

El Consejo Andaluz de Administradores de Fincas recomienda a los vecinos actuar con sentido común y consultar antes de colocar cualquier adorno navideño. Del mismo modo, anima a las comunidades de propietarios a anticiparse y aprobar criterios claros para estas fechas, evitando así debates improvisados y favoreciendo un ambiente festivo y armonioso.

