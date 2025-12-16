Navidad bajo el mar: la guía para descubrir la magia del Acuario de Sevilla estas fiestas

Cuando llega la Navidad, Sevilla se transforma. Da igual si es lunes, sábado o domingo: las calles se llenan de luces, multitudes y familias en busca de la foto perfecta. Pero existe un lugar donde diciembre se vive de otra manera. Un espacio que se aleja del bullicio y aglomeraciones.

El Acuario de Sevilla vuelve a reinventarse y presenta, del 5 de diciembre al 6 de enero, “Los seres mágicos del océano”, una campaña que combina ocio, educación y la magia de la Navidad para ofrecer una experiencia distinta, inspirada en los habitantes más asombrosos del mar.

La propuesta incluye un espacio temático, un teatro, talleres familiares, magia, cursos para niños y hasta la aparición de unos personajes muy especiales. Todo bajo una premisa: que las familias descubran la Navidad desde un punto de vista completamente nuevo, rodeadas de naturaleza y divulgación científica

Sí, hay belén, pero no donde imaginas

Belén marino en uno de los tanques principales del Acuario de Sevilla / El Correo

Una de las paradas obligatorias del recorrido es el Belén Marino, instalado en uno de los tanques principales del acuario. No es una instalación decorativa al uso: las figuras conviven con peces tropicales, corales y especies que continúan su actividad natural. El resultado es una estampa viva, en movimiento, capaz de transformar una de las tradiciones más arraigadas de Sevilla en una experiencia sorprendente y contemporánea.

Actividades que amplían la experiencia

En el curso de ajolotes para niños, los pequeños tienen la oportunidad de descubrir a una de las incorporaciones más recientes del Acuario de Sevilla / El Correo

Aquí no se viene solo a mirar. La campaña navideña del Acuario apuesta por un programa completo de actividades diseñadas para que cada visitante participe, explore y descubra. Durante estas semanas habrá talleres familiares, dinámicas educativas, cursos infantiles, teatro o espectáculos de magia.

El objetivo es claro: que las familias vivan un plan que combina entretenimiento y aprendizaje, vinculado siempre a la conservación del océano. Las propuestas están pensadas para todas las edades, de manera que niños, jóvenes y adultos encuentren un motivo para detenerse y conectar con la vida marina. Es un tipo de ocio que no solo divierte, sino que despierta curiosidad y conciencia ambiental, uno de los ejes fundamentales del Acuario de Sevilla y parte de su propuesta de valor diferencial frente a otras actividades navideñas de la ciudad

Papá Noel Marino, Estrella Marina de la Ilusión y otros momentos especiales

Papá noel marino en el Acuario de Sevilla donde los niños podrán dejar sus cartas a los Reyes Magos / El Correo

La Navidad en el Acuario no se entendería sin sus personajes. Este año vuelven dos figuras que ya forman parte de la identidad del espacio: el Papá Noel Marino y la Estrella Marina de la Ilusión. Ambos aparecerán varios días durante las Navidades para interactuar con los más pequeños y sorprender a las familias, sin perder el hilo del relato submarino. Además, los niños podrán depositar su carta en el buzón real del océano.

Una alternativa para quienes buscan un plan distinto

En un mes donde las propuestas culturales y de ocio se multiplican, el Acuario de Sevilla se posiciona como una alternativa diferente. La inmersión en los ecosistemas marinos, la presencia de elementos navideños integrados con sutileza y el enfoque educativo convierten este plan en una opción ideal para quienes desean alejarse del ruido y apostar por una experiencia con valores.

Es también una forma de descubrir otra manera de vivir la Navidad: desde el fondo del océano, rodeados de especies extraordinarias y guiados por un relato que invita a observar, imaginar y aprender.

Más allá de la Navidad: un espacio para volver todo el año

Aunque esta campaña solo se disfruta durante estas fechas, el Acuario mantiene durante todo el año una oferta que lo diferencia en el panorama cultural de la ciudad. Ecosistemas cuidados al detalle, una gran variedad de especies, programas de conservación y divulgación científica conforman un espacio que trasciende la estacionalidad y que invita a volver en cualquier momento del año.

En una Sevilla donde las alternativas de ocio crecen, el Acuario se ha consolidado como un lugar de referencia para familias, centros educativos y visitantes que buscan experiencias únicas, basadas en el conocimiento del ecosistema marino.