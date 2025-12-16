El nuevo barrio de VPO de Sevilla Este arranca en 2026: 700 pisos con alquileres de hasta 500 euros junto a Fibes

El nuevo barrio junto al Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes, que contará con 691 viviendas protegidas de alquiler asequible y 152 alojamientos transitorios (para estancias cortas), ya tiene fecha de inicio de construcción. Será a comienzos de 2026 cuando arranquen las obras de esta promoción impulsada por la promotora malagueña Lagoom Living, mediante colaboración público-privada, con una inversión de 143 millones de euros. La previsión es dar alojamiento a unas 700 familias.

Esta empresa privada, tras la firma de la escritura pública de este martes con el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, podrá hacer uso desde 2025 hasta 2089, de una cesión demanial por parte de Emvisesa para la construcción y explotación de la parcela denominada R-1 a cambio de un canon que supera los 15 millones de euros (IVA no incluido).

Nuevos pisos VPO en Sevilla Este / El Correo

"No es un desarrollo urbanístico cualquiera. Es el proyecto de colaboración público-privada más importante de Andalucía y de los mayores de España", ha destacado el alcalde, José Luis Sanz. "Combina innovación residencial y convivencia social. La colaboración público-privada funciona", ha valorado la consejera de Fomento, Rocío Díaz. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha resaltado "su apuesta del 30% del coste estimado".

La inversión aproximada de 143 millones de euros cuenta con 24,4 millones de euros procedentes del fondo Next Generation EU, gestionados por la Junta de Andalucía en el marco del PRTR.

Casi 700 viviendas de hasta 500 euros al mes

Las viviendas serán de dos dormitorios (45 metros cuadrados) y tres dormitorios (60 metros cuadrados) con un precio medio de alquiler de 474,76 euros de precio, si bien el 85% están por debajo de los 500 euros y el 15% ligeramente por encima. El precio de estos alojamientos será limitado, con un máximo de 9,46 euros por metro cuadrado de superficie útil. En total, son más de 54.000 metros cuadrados, que incluyen cuatro bloques de entre ocho y catorce plantas para VPO.

Además, el complejo dispondrá de 715 plazas de aparcamiento, trasteros y una red de espacios compartidos entre zonas verdes, zonas comunitarias, piscina, áreas deportivas, coworking, salas multiusos, lavanderías y espacios de ocio pensados para el uso cotidiano. Los alojamientos contarán también con ventilación cruzada, envolventes térmicas de alto rendimiento, cubiertas fotovoltaicas y doble calefacción energética A.

El destino exclusivo de la concesión demanial será la realización de las construcciones en la rasante y en el suelo y el subsuelo de las parcelas. La empresa adjudicataria tendrá como obligación proyectar, costear, construir y explotar el edificio de alojamientos protegidos, los usos terciarios, aparcamientos, y otros edificios anejos, urbanización, ajardinamientos y otras construcciones, además de su conservación, mantenimiento, reparación y reposición. También explotar la edificabilidad que se materialice bajo rasante.

Impulso de Lagoom Living en Sevilla

"Sevilla es una ciudad esencial en nuestro camino, uno de los hitos más importantes de nuestra trayectoria. Esta promoción aspira a ser un referente de vivienda asequible", ha valorado Javier Braza, CEO de Lagoom Living. Esta gestora de inversión inmobiliaria especializada en vivienda destinada al alquiler asequible ya tenía presencia en ciudades como Málaga o Sevilla, con hasta 2.000 unidades de producción en ambas localidades y más de 4.500 unidades adicionales en estudio en otras ciudades españolas bajo el mismo modelo de colaboración público-privada.