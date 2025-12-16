El Ayuntamiento lanza su nuevo plan para la Policía de Sevilla: hasta 595 euros por festivo o fin de semana en Navidad

Un día de descanso y hasta 595 euros extras por cada festivo o jornada de fin de semana trabajado. Esto es lo que el Gobierno de José Luis Sanz le ha ofrecido a la Policía Local para este Plan de Navidad, que abarca desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero (ambos incluidos). Una propuesta que en total asciende hasta los 4,5 millones de euros y que, de momento, está aún sin aprobar.

Los pagos en concepto de productividad dependen del cargo del agente y de si realiza su tarea en la vía pública o no. Así, un peón auxiliar de policía que trabaje en la calle un sábado o un festivo ingresaría 400 euros más, mientras que el jefe del Cuerpo percibiría hasta 595 euros extras, según consta en un expediente oficial firmado el pasado miércoles al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

Un agente raso cobraría un plus de hasta 479 euros -457 en caso de que se desempeñe en oficina-, y un oficial de la Policía Local, entre 473 y 495 euros. Todos ellos, con independencia de dónde desarrollen sus tareas, generarían además un día de descanso. Aunque para eso deben acudir al tajo en fin de semana, el día de la cabalgata de Reyes -entre las 12:00 y las 23:59- o alguno de los festivos recogidos en la propuesta: 24, 25 y 31 diciembre y 1 y 6 de enero.

De noche, intensidad y hasta doble productividad

Estas son las cifras y descansos que obtendría un agente esta Navidad por currar un festivo, en la cabalgata o en fin de semana. Si además le toca el turno de noche en dos fechas concretas, los extras aumentan: "Los servicios que se inicien a partir de las 22:00 del 25 de diciembre y del 1 de enero, generarán dos días de descanso y serán retribuidos en concepto de productividad con el doble de los importes".

Quienes trabajen partir de las 22:00 del 25 de diciembre y 1 de enero, dos días de descanso y doble productividad

Vestir el uniforme por las noches -menos las del 25 de diciembre y el 1 de enero- también tienen su recompensa en forma de plus de intensidad. Es decir: si te toca trabajar de 18:00 a 05:59, sea la fecha que sea, cobras 87,13 euros (además de la productividad, claro). Como ejemplo: el día de Nochebuena, un agente raso en horario nocturno cobraría 566 euros en extras.

Asimismo, el plus de productividad no solo se gana en festivos o fines de semana. También los días laborables contemplados del Plan de Navidad, aunque en una cantidad inferior: desde los 192 hasta los 227 euros para el personal de vía pública, y desde 170 a los 205 euros para los que no pisan la calle.

Mismas cifras, distinto operativo

Los pagos por intensidad y productividad son los mismos que en la anterior propuesta diseñada por el Gobierno de Sanz, rechazada por los sindicatos y luego por la oposición a finales de noviembre. Aquel Plan de Navidad, eso sí, arrancaba el 29 de noviembre y se prolongaba hasta el 7 de enero, por lo que la inversión total era superior a la actual: en concreto, ascendía hasta los 5,6 millones de euros, frente a los 4,5 millones de la última oferta planteada.

El anterior Plan de Navidad, rechazado por sindicatos y oposición, arrancaba el 29 de noviembre y costaba 5,6 millones

Tras el rechazo en bloque de la oposición en el Pleno municipal, se activó el calendario laboral en vigor, que data de 2004. Ahí es donde se establece que el Plan de Navidad comience ya no el 29 de noviembre, sino el "viernes anterior al 25 de diciembre", que este año cae el 19. Y si en la oferta original se contemplaba que unos días entraran dentro del Plan y otros no, ahora todas las jornadas se enmarcan en el programa de productividades de la Policía Local.

También hay otra diferencia: en el primer calendario se disponían dos grupos de trabajo, y en el último formalizado se dividen en tres. Con esta propuesta, se pretende que los días laborables y los fines de semana trabaje "el 66% de la plantilla", mientras que en los festivos se pretende que lo haga el 33% del personal del Cuerpo.

Aunque con salvedades: "A fin de garantizar una redistribución eficiente y óptima de los efectivos y en aras de la racionalidad del servicio, se establece la capacidad de modular la dotación porcentual diaria entre las distintas jornadas", detalla el expediente. "Esta modulación se aplicará en función de la carga de trabajo prevista y las necesidades operativas reales, permitiendo asignar un porcentaje de efectivos superior o inferior al inicialmente preestablecido".

Un Plan de Navidad sin aprobar

El sindicato mayoritario en la Policía Local, el Sppme-A, dio su voto favorable a esta última propuesta municipal. Sin embargo, este Plan de Navidad aún no ha superado todos los obstáculos: este pasado lunes, PSOE y Vox se abstuvieron y Con Podemos-IU rechazó incluirlo de urgencia en la Comisión de Hacienda. Como no se alcanzó la mayoría absoluta, el abono de estas productividades está de nuevo en el aire.