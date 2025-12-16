Las obras para instalar toldos en el Puente de San Telmo se retrasan para no afectar al tráfico en Navidad

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo va a paralizar este martes las obras para instalar toldos en el Puente de San Telmo, un retraso temporal para la puesta en marcha de esta infraestructura provocado por una cuestión de "seguridad". "Por el Plan de Movilidad para estas fiestas no se cree oportuno cortar el tráfico en uno de los carriles durante Navidad", han subrayado fuentes del Ayuntamiento a este periódico.

En cualquier caso, han apuntado las mismas fuentes, el objetivo es que los toldos estén ya montados para prestar servicio en el verano de 2026. Las empresas Heliopol y Azul Construcción Repair S.A se encargarán de instalar las lonas durante cuatro meses, que es el plazo de ejecución que consta en el contrato formalizado el pasado mes de agosto y que marca el inmediato inicio de los trabajos.

Por este motivo, la única parte del expediente que se paraliza es la que afecta a la instalación en sí. Los trabajos de fabricación de los toldos que se iniciaron hace más de un mes siguen en marcha de acuerdo con el contrato firmado con la adjudicataria.

Una instalación "compleja"

La propuesta, licitada por la Gerencia de Urbanismo a finales del pasado año, ha sido realizada por la multinacional hispalense Ayesa y tiene un valor de 1.119.297,19 euros, ya que las obras implican también limpieza de terreno, construcción de líneas de conducción eléctrica, pavimentación e instalación de sistemas de alumbrado y señalización. Si se cumplen todos los plazos, la previsión es que el sistema pueda estar listo incluso antes de que llegue el verano -el alcalde, José Luis Sanz, ha pronosticado recientemente que estarán en abril-.

La instalación de los toldos presenta tanta complejidad que se llevará a cabo en tres fases: acerado norte, acerado sur y fase general. Con las dos primeras fases de acerado se hará un desvío provisional del tráfico, tanto peatonal en las dos aceras como el tráfico rodado del carril anexo, desviándose por el acerado contrario y los dos carriles restantes en servicio.

Primero, el acerado norte

En la primera fase se trabajará en el acerado norte y en la segunda en el acerado sur. La UTE considera que este faseado minimiza la afección inevitable a la movilidad urbana a través de este importante punto de conexión del barrio de Los Remedios con el resto de la ciudad situada en el otro extremo del río. Debido a la necesidad de disminuir la capacidad de la vía, al inicio del tramo de obras se indicarán los itinerarios alternativos por los que se encausará la totalidad del tráfico privado de entrada.

Durante estas dos etapas de trabajos se desmontarán y recolocarán barandillas, así como el alumbrado de las columnas, el alumbrado público, la reposición de pavimentado, el montaje de la estructura metálica desmontable de entoldado y de los propios toldos. De hecho, la primera fase comienza ya con la fabricación en taller de la estructura metálica. La actividad comprenderá el diseño y fabricación completa de los sistemas, incluyendo elementos auxiliares (vigas, tapas de cierres, sistemas de anclajes para las bases, imprimación y pintura de acabado anticorrosión) hasta su montaje en obra.

También se colocarán separadores de carril bici. Se aprovechará el corte de tránsito ciclista para colocar separadores viales de carril mediante carriles vehiculares. Esto presentará una estética similar al resto de mobiliario urbano del puente. La fase 3 comprende los trabajos finales, es decir, los remates, limpieza o la edición de los planos para el posterior desmontaje.