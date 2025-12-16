The Prodigy actuará el 17 de julio en Icónica Santalucía Sevilla Fest

Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa ampliando su cartel de 2026 con una incorporación de primer nivel internacional. La legendaria banda británica The Prodigy regresará al festival el próximo 17 de julio para ofrecer en la Plaza de España uno de los directos más esperados del verano musical europeo.

Pioneros absolutos de la cultura rave y referentes del sonido breakbeat y electrónico desde los años noventa, The Prodigy vuelve a Sevilla tras haber agotado localidades en su anterior paso por Icónica en 2024. Su regreso refuerza la apuesta del festival por grandes nombres de la escena internacional y por propuestas capaces de convertir cada concierto en una experiencia única.

Con un sonido inconfundible que fusiona electrónica, punk y energía industrial, la banda ha marcado a varias generaciones con discos esenciales como Music for the Jilted Generation, The Fat of the Land o Invaders Must Die. Canciones como Firestarter, BreatheSmack My Bitch Up u Omen se han convertido en auténticos himnos globales y en piezas clave de la historia de la música contemporánea.

Tras su regreso a los escenarios, The Prodigy está protagonizando una de las giras más potentes de los últimos años, consolidándose de nuevo como uno de los directos más contundentes del panorama internacional. Su actuación en la Plaza de España permitirá disfrutar de su propuesta escénica en un formato cuidado y en un entorno monumental único.

Cómo conseguir las entradas

Con esta confirmación, Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue dando forma a una edición de 2026 que reunirá en Sevilla a algunas de las voces más influyentes de la música nacional e internacional. El festival, organizado por Green Cow Music con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y con Santalucía como partner oficial, volverá a convertir la Plaza de España en uno de los grandes epicentros musicales del sur de Europa el próximo verano.

Las entradas saldrán a la venta el jueves 18 de diciembre a las 11.00 horas a través de la web oficial del festival.