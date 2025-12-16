Tous Perfumes tiñe de rosa las Setas de Sevilla para presentar su nuevo perfume

TOUS Perfumes, la prestigiosa marca de perfumes, ha preparado una experiencia sensorial sin igual para celebrar el lanzamiento de su nuevo perfume, TOUS KAOS. Entre el 17 y el 23 de diciembre, la ciudad de Sevilla será el epicentro de una activación especial en la que la famosa estructura de las Setas de la Encarnación se teñirá de rosa, el color insignia de la marca. Esta iluminación especial se llevará a cabo cada media hora, de 18:30 a 00:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual sorprendente y memorable que convertirá a las Setas en un lienzo de comunicación y arte.

La acción tiene como objetivo no solo sorprender a los sevillanos, sino también transmitir el espíritu innovador y exclusivo de la nueva fragancia. TOUS KAOS se presenta como un perfume único, con una propuesta olfativa que invita a explorar nuevas sensaciones.

Pero la experiencia no se limita a la iluminación. TOUS Perfumes también ha creado un espacio interactivo en el tradicional mercadillo navideño de las Setas, donde los asistentes podrán vivir una experiencia olfativa en primera persona. Durante la activación, que tendrá lugar de 18:00 a 22:00 horas, los visitantes podrán participar en una dinámica de juego que les permitirá descubrir las notas de TOUS KAOS y poner a prueba su agudeza para identificar los ingredientes que componen esta fragancia.

Los más acertados tendrán la oportunidad de ganar premios exclusivos, como un lazo perfumado de la marca, un mocktail inspirado en las principales notas de la fragancia o una miniatura del nuevo perfume. Sin duda, una oportunidad única para conocer de cerca el mundo de TOUS Perfumes y vivir la magia de TOUS KAOS de una manera inédita.