Tous Perfumes tiñe de rosa las Setas de Sevilla para presentar su nuevo perfume
La marca iluminará por primera vez este emblemático icono de la ciudad y activará una experiencia olfativa en el mercadillo navideño
TOUS Perfumes, la prestigiosa marca de perfumes, ha preparado una experiencia sensorial sin igual para celebrar el lanzamiento de su nuevo perfume, TOUS KAOS. Entre el 17 y el 23 de diciembre, la ciudad de Sevilla será el epicentro de una activación especial en la que la famosa estructura de las Setas de la Encarnación se teñirá de rosa, el color insignia de la marca. Esta iluminación especial se llevará a cabo cada media hora, de 18:30 a 00:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual sorprendente y memorable que convertirá a las Setas en un lienzo de comunicación y arte.
La acción tiene como objetivo no solo sorprender a los sevillanos, sino también transmitir el espíritu innovador y exclusivo de la nueva fragancia. TOUS KAOS se presenta como un perfume único, con una propuesta olfativa que invita a explorar nuevas sensaciones.
Pero la experiencia no se limita a la iluminación. TOUS Perfumes también ha creado un espacio interactivo en el tradicional mercadillo navideño de las Setas, donde los asistentes podrán vivir una experiencia olfativa en primera persona. Durante la activación, que tendrá lugar de 18:00 a 22:00 horas, los visitantes podrán participar en una dinámica de juego que les permitirá descubrir las notas de TOUS KAOS y poner a prueba su agudeza para identificar los ingredientes que componen esta fragancia.
Los más acertados tendrán la oportunidad de ganar premios exclusivos, como un lazo perfumado de la marca, un mocktail inspirado en las principales notas de la fragancia o una miniatura del nuevo perfume. Sin duda, una oportunidad única para conocer de cerca el mundo de TOUS Perfumes y vivir la magia de TOUS KAOS de una manera inédita.
- Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
- Las lluvias y tormentas ponen en alerta amarilla a Sevilla, pero terminará a partir de esta hora
- Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
- El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
- La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes
- Cómo crecen Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra en población mientras Sevilla se estanca
- Un rayo destroza el gran ficus de la Plazuela de Santa Ana en Triana
- Tres muertos y dos heridos en un grave accidente entre dos camiones en Guillena con un turismo destrozado