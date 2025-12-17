Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casa-discoteca RocíoMaría SerranoLesión LlorenteAcoso sexual AlgecirasVPO Sevilla EsteBebé abandonado
instagramlinkedin

Sucesos

Abandonan a un bebé de pocos días en un portal de Sevilla

Los vecinos de la barriada de Madre de Dios fueron los que avisaron a la Policía Nacional cuando encontraron al bebé

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación / MARISCAL / EFE

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Una vecina de Madre de Dios encontró este lunes a un bebé, de pocos días de edad, abandonado en un portal. Según ha avanzado Diario de Sevilla y ha confirmado este periódico, fue la Policía Nacional quien acudió al lugar e investiga el hallazgo, intentando dar con los progenitores del pequeño.

Al parecer, la vecina que lo encontró lo llevó de inmediato a una farmacia para comprarle comida y pañales, ya que el pequeño, relata el Diario, estaba desnudo cuando lo encontraron. La Policía ha confirmado que acudieron al aviso de la vecina, aunque no han ampliado más información sobre el estado del bebé y si ya se ha dado con el paradero de sus progenitores.

En estos momentos, el caso se está investigando y el menor ya está siendo atendido en un entorno favorable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
  2. Las lluvias y tormentas ponen en alerta amarilla a Sevilla, pero terminará a partir de esta hora
  3. Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
  4. El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
  5. La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes
  6. Cómo crecen Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra en población mientras Sevilla se estanca
  7. Un rayo destroza el gran ficus de la Plazuela de Santa Ana en Triana
  8. El nuevo barrio de VPO de Sevilla Este arranca en 2026: 700 pisos con alquileres de hasta 500 euros junto a Fibes

Abandonan a un bebé de pocos días en un portal de Sevilla

Abandonan a un bebé de pocos días en un portal de Sevilla

La protonterapia llegará a Sevilla en 2028: el tratamiento de última generación contra el cáncer que pagó Amancio Ortega

La protonterapia llegará a Sevilla en 2028: el tratamiento de última generación contra el cáncer que pagó Amancio Ortega

Francisco Barea (The Game Kitchen): "Canarias es un lugar óptimo para la mentalidad que tenemos de lo que debe ser trabajar en un estudio de desarrollo de videojuegos"

Francisco Barea (The Game Kitchen): "Canarias es un lugar óptimo para la mentalidad que tenemos de lo que debe ser trabajar en un estudio de desarrollo de videojuegos"

El nuevo gran parking de Triana venderá 32 plazas a los vecinos a 36.000 euros y ofrecerá abonos a 150 euros

El nuevo gran parking de Triana venderá 32 plazas a los vecinos a 36.000 euros y ofrecerá abonos a 150 euros

La defensa de la brigada María Serrano afronta "con optimismo" la sentencia tras el juicio militar por denuncia falsa

La defensa de la brigada María Serrano afronta "con optimismo" la sentencia tras el juicio militar por denuncia falsa

Sevilla suma tres muertes de motoristas en solo un mes: puente del Cachorro, San Bernardo y avenida de Carlos V

Explora dos réplicas históricas de la navegación en el Muelle de las Delicias estas Navidades

Tous Perfumes tiñe de rosa las Setas de Sevilla para presentar su nuevo perfume

Tous Perfumes tiñe de rosa las Setas de Sevilla para presentar su nuevo perfume
Tracking Pixel Contents