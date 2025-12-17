Antonio Muñoz radiografía la Sevilla de José Luis Sanz: "Somos una ciudad llena de ratas, basura y árboles secos"

Antonio Muñoz está convencido de que será el candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla en las elecciones municipales de 2027 y que eso le devolverá a la Plaza Nueva para regir otra vez la ciudad como hiciera entre enero de 2022 y junio de 2023. "En todas las grandes ciudades el Partido Socialista proclamará a sus candidatos en otoño de 2026. Donde haya primarias, los militantes decidirán. Pero yo estoy seguro de que, no solamente que voy a ser el candidato del Partido Socialista, sino que en mayo del 2027 seré el alcalde de Sevilla", ha asegurado Muñoz este miércoles en el balance que ha realizado sobre el devenir de la capital en manos del PP.

"Con Sanz a Sevilla le va mal, el motor de la ciudad está gripado, los problemas se le acumulan, y aquí se vive peor que en años anteriores", ha comenzado el portavoz socialista. "Es una ciudad llena de ratas, basura y árboles secos que configuran el paisaje urbano. No es ninguna exageración. Sevilla tiene un alcalde ausente, que no pisa los barrios, que no dialoga. Sevilla le viene grande", ha valorado en un acto en el centro de la ciudad, acompañado de sus concejales y de vecinos de diferentes distritos.

Muñoz ha repasado los grandes "desastres" que, a su juicio, han lastrado a "un barco llamado Sevilla que Sanz no sabe a dónde dirigirlo". "Está improvisando continuamente. Pero no quiero quedarme en el pesimismo. Esto es recuperable y en 2027 tenemos una oportunidad magnífica". De enero a diciembre, ha hablado de los pactos con Vox, la plaga de ratas, la idea de cerrar bajo pago la Plaza de España, los precios de las VPO, las líneas rojas de la Semana Santa, la oficina antiaborto, la "vergüenza" de la cumbre de la ONU, los cortes de luz, la ausencia de refugios climáticos, los toldos de la avenida de la Constitución, la suciedad en los colegios, las inundaciones, el tramo sur del metro en superficie, el Lope de Vega, la memoria democrática o el conflicto con la Policía Local.

El portavoz socialista Antonio Muñoz, en el balance del año sobre el 2025 del alcalde, José Luis Sanz / PSOE Sevilla

"Hay padres y madres que tienen que limpiar los colegios de sus hijos en Sevilla Este y Torreblanca. Es una vergüenza que lleguen niños a sus casas con picaduras", ha empezado relatando el que fuera alcalde. "Sevilla es una ratonera por las obras. Hay barrios que no mejoran. Se ha dado marcha atrás en proyectos como el centro cívico de Los Bermejales y el centro deportivo de Sevilla Este", ha proseguido. "¿Qué joven puede comprar una VPO de 350.000 euros?", se ha preguntado.

Ha tenido, además, palabras para "familias sin atender en el Polígono Sur o el Cerro porque los servicios sociales no pueden más", o para el sector cultural, porque "en 2025 no se ha sacado la línea de ayuda a la gente del teatro, la danza y las librerías". Sobre los pisos turísticos, "es una ciudad que no les pone freno. La ordenanza es un fracaso porque siguen creciendo mes tras mes".

El calendario de "desastres" del alcalde, según Muñoz

De enero, Antonio Muñoz ha destacado "la alfombra roja a la extrema derecha, una decisión tomada en los despachos de Vox en Madrid, que en 2026 se va a repetir". "¿Va a mejorar la vida de los barrios, la cultura o la igualdad? Es un mal acuerdo para Sevilla, nos coloca en las ciudades del negacionismo", ha opinado. De febrero ha recordado ser "noticia nacional por las ratas o el cierre de la Plaza de España, cuando hace tres o cuatro años éramos la envidia por la Agencia Espacial, los Goya, los Grammy o poner en marcha la línea 3 del metro".

En marzo recuerda que hubo polémica con los 350.000 euros de las VPO de la Cruz del Campo: "Usa el dinero público para gente que puede pagarlas y no lo destina a las familias que más lo pueden necesitar". En abril, "imágenes inéditas de la Semana Santa como las líneas rojas o el parón de la Hiniesta por una rama". De mayo, "el acuerdo para la oficina antiaborto". En junio, "la recomendación a los sevillanos de que teletrabajen por la cumbre de la ONU". O de julio, "los cortes de luz en barrios periféricos, porque la responsabilidad es de Endesa, pero Sanz no se puede poner de perfil".

El mes de agosto fue "el espectáculo de los toldos, mal colocados y atentando al patrimonio". En septiembre, "un caos de obras, la entrada del tranvibús, y la vergüenza del Lope de Vega". En octubre junto a Vox "eliminan la oficina de memoria democrática". Y ha cerrado el balance del año con "las inundaciones en las que no hicieron los deberes con los imbornales sucios" de noviembre; el anuncio del tramo en superficie de la línea 3 en Bellavista y Los Bermejales; y el conflicto de la Policía Local por el Plan de Navidad.

Apoyo vecinal: "Estamos abandonados"

Junto a los concejales del PSOE han estado vecinos de Sevilla Este, Bellavista, el Distrito Sur, Triana, Tiro de Línea, el Casco histórico, San Jerónimo o Ciudad Jardín, además de un promotor y una universitaria. Sus reivindicaciones han ido en la línea de reclamar "más limpieza", "más inversión en los colegios públicos", "el metro en Bellavista y Los Bermejales soterrado", que "la vivienda sea un derecho y no un negocio", un centro libre de veladores, turistas e hinchas de fútbol, derechos sociales, ayudas a comerciantes y espacios culturales, o mayor igualdad en el reparto de obras e inversiones entre barrios. Algunas de las peticiones más concretas han estado centradas en San Jerónimo, Ciudad Jardín o a la Alameda.

"Hay muchos más retos y deseos que afrontar. La palabra que más se ha repetido es barrio. La reivindicación es el barrio, la calidad de vida. La asignatura pendiente es la igualdad entre barrios. Gobernar Sevilla es que no haya diferencia en cuanto a bibliotecas, zonas verdes o centros de salud y educativos. Les puedo asegurar que a la vista de los casi tres años de Sanz, esas diferencias entre barrios se están intensificando y van en la dirección contraria. Pero es reversible y Sevilla se puede recuperar. Podemos hacer que estos años hayan sido una pesadilla y podamos olvidar al peor alcalde de la democracia", ha sentenciado Antonio Muñoz.