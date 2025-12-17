Los bares de Sevilla favoritos del presentador de Telecinco José Ribagorda: "Son lugares auténticos"

Sevilla se ha convertido no solo en uno de los destinos turísticos más visitados y admirados de la geografía nacional, sino también en una verdadera Meca gastronómica gracias a la calidad culinaria de sus tabernas, bares y restaurantes. Una ciudad repleta de sabor y aroma que gana constantemente adeptos con sus guisos, platos y especialidades, como ha sido el caso del histórico periodista y presentador de informativos José Ribagorda.

El comunicador que llevaba más de 20 años dedicado a la difusión de la actualidad en Telecinco y que el pasado mes de septiembre dejó su emblemático puesto por nuevos proyectos utiliza su canal 'De las cosas de comer' para mostrar los distintos rincones y recetas que descubre en cada uno de sus viajes.

La gastronomía de Sevilla, llena de "tradición y sabores únicos"

Y uno de los últimos que ha querido mostrar ha sido la propia capital de Sevilla, de la que ha asegurado que es una ciudad "llena de tradición y sabores únicos".

"Sevilla es una experiencia en sí misma y, gastronómicamente, qué se puede decir", ha señalado sorprendido el comunicador que ha hecho de la cocina una de sus principales pasiones.

"Sevilla es una ciudad que, cada vez que vienes, descubres más rincones, tienes más sensaciones, tienes más experiencias", ha recalcado el periodista mientras observa la estampa privilegiada de Sevilla a sus pies con la Giralda de telón de fondo desde una de las múltiples terrazas de la capital.

Una ciudad que tiene "gastronomía y tabernas auténticas" en las que "pueblan sabores, olores y sensaciones en tu paladar". "Sevilla es autenticidad y sabor. No tengo palabras para describir a Sevilla, es un universo en sí mismo", ha recalcado.

Bodeguita Antonio Romero, un clásico del casco histórico

Y mientras ha proferido esas palabras, el comunicador ha querido mostrar alguno de sus bares favoritos en la capital, entre los que se encuentra la emblemática Bodeguita Antonio Romero.

Se trata de un negocio situado en el casco histórico de la capital que, desde 1994, ha sido un emblema de la historia de Sevilla. Este negocio cuenta con más de 30 años de experiencia y se ha convertido en una parada indispensable para todos los amantes de la tradición y el buen comer.

El Reloj de Arfe, tradición en pleno centro

Junto a los imprescindibles de Sevilla, el presentador también ha resaltado El Reloj de Arfe, un bar situado también en el casco histórico en el que se le ha podido ver en diversas ocasiones a Ribagorda con el también periodista Carlos Herrera.

Se trata de una de las tiendas de ultramarinos más antiguas de Sevilla, que abrió sus puertas en el siglo XIX y que ofrece desde entonces los mejores productos y sabores de la capital.

La Barra de Inchausti, un restaurante premiado en Sevilla

En su lista de recomendaciones, José Ribagorda ha destacado también La Barra de Inchausti, un negocio situado junto al Archivo de Indias, también en el Centro de la ciudad, que ha recibido diversos reconocimientos y premios por la excelencia de sus productos.

Entre ellos destaca el Solete de la Guía Repsol o el premio Gurmé de Sevilla, entregada por la web de los apasionados por la gastronomía sevillana.

Marisquería El Espigón, el sabor del mar en Sevilla

Y para completar esta visita por la Sevilla más sabrosa, el presentador de Telecinco ha querido destacar la Marisquería El Espigón, un restaurante localizado en la calle Bogotá de la capital que ofrece los ingredientes "más frescos y sabrosos del mar de Andalucía", tal y como señala el propio establecimiento.

Un negocio que utiliza técnicas culinarias tradicionales para crear "platos únicos y deliciosos, que reflejan la auténtica cultura culinaria de Andalucía".

Todo un mundo de sabores que ha hecho que el comunicador asegure que no hay un lugar "tan comparable" como Sevilla por su gastronomía, su historia y tradición.