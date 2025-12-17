Condenados a siete años y medio de cárcel por abandonar a un hombre en el Hospital de Valme tras darle una puñalada mortal

Los dos hombres acusados de secuestrar y dejar moribundo a un lebrijano en el hospital de Valme en 2023 han sido condenados hoy a siete años y medio de prisión por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla. El hombre murió a causa de una puñalada en la pierna que le dieron tras ser secuestrado. Los agresores han aceptado las penas, que incluyen también la expulsión del territorio nacional. Esto último será recurrido por la letrada de ambos, ya que uno de ellos tiene arraigo en Sevilla, mujer e hijos. "Mi sangre está aquí, voy a volver", afirmó ante el tribunal el varón, que primero tendrá que cumplir tres cuartas partes de la pena impuesta.

Además de ellos dos, también han sido condenados tres españoles a dos años de prisión por distintos delitos cometidos durante los hechos. A todos se les ha concedido la suspensión de la pena por no ser delincuentes habituales en la sentencia in voce dictada en la sala.

Los principales acusados ya han satisfecho 130.000 euros para que sean descontados de la responsabilidad civil. Tendrán que pagar al hermano del fallecido 13.000 euros, casi 55.000 a los padres, 124.000 para los dos hijos y 32.000 para su pareja.

Los principales acusados han sido condenados por un delito de lesiones agravadas en concurso con un delito de homicidio, siendo uno de ellos autor material de la puñalada en la pierna que causó la muerte del varón, y el otro autor por cooperación necesarias. Además, son responsables de cuatro delitos de detención ilegal, otro de pertenencia a grupo criminal y un delito de coacciones.

Al resto de acusados se les ha condenado por distintos delitos. A uno por un delito de encubrimiento y tráfico de drogas, a otro por un ilícito contra la seguridad vial agravado por reincidencia y al tercero también por otro delito contra la salud pública.

Lo dejaron en la puerta del Valme

Este caso procede de un suceso producido en septiembre de 2023, tras un vuelco de droga. Los dos principales acusados localizaron y secuestraron al vecino de Lebrija acusado del vuelco. Lo torturaron, le dieron una puñalada en la mejilla y otra en la pierna. La herida de la extramidad inferior se complicó y decidieron abandonar al varón en el Hospital Universitario de Valme. El hombre murió debido a la cantidad de sangre perdida por la herida de la extremidad inferior apenas 15 minutos después de que lo dejaran tirado.

El escrito de acusación de la Fiscalía asumido y aceptado por todos los acusados recoge que, en septiembre de 2023, W. y R. se dieron cuenta de que habían sufrido un vuelco. Se enteraron además de que había un padre y un hijo que estaban vendiendo su mercancía. Estos, a su vez, se la habían comprado en teoría a D. W. y R. hurdieron un plan para poder quedar con los vendedores de la droga. Les citaron en el Carrefour de Sevilla Este a través de otros dos intermediarios que no han sido juzgados en este caso. Cuando llegaron, a bordo de un Audi TT, se encontraron con los cebos. A partir de ahí, se metieron en el coche de los varones para realizar una venta de su droga.

Acto seguido, recoge el relato de hechos, los encausados R. y W. se metieron en el vehículo "de forma violenta, portando armas con las que amedrentaron a los ocupantes, al tiempo que les conminaban a la entrega de la totalidad de la droga ofrecida en venta, manifestando que era suya y se la habían robado". Se los llevaron a los dos y a un tercer varón hasta la Hacienda del Cuzco. En el camino, el hijo, por miedo a que les hicieran algo, aseguró que la droga se la había proporcionado un hombre de Lebrija.

Una puñalada en la pierna

La víctima recibió la llamada de uno de los hombres que le habían comprado la droga. El otro, el padre, quedó secuestrado en la finca junto a otro varón. Los custodiaban "un grupo cercano a la docena de individuos desconocidos que tenían dispuesta en una mesa toda una serie de herramientas y cuchillos para emplear con ellos en caso de resultar necesario a los fines propuestos".

A las 20.08 horas de aquel 29 de septiembre, el presunto autor del vuelco de droga fue citado en un punto concreto del Hospital de Valme. Cuando se acercó al vehículo, fue abordado por uno de los dos principales acusados en este caso, que estaba oculto entre otros coches. Le empujó violentamente hacia los asientos traseros "para retenerlo contra su voluntad y trasladarlo a la Hacienda del Cuzco a fin de obligarle a revelar el paradero del resto de la sustancia estupefaciente".

El Ministerio Público relató en su acusación que, durante el traslado, "los ocupantes del vehículo trataron de obligar al varón a que les facilitara dicha información, ejerciendo a tal fin violencia sobre él, golpeándole, propinándole W. una puñalada en la mejilla y clavándole un cuchillo en la pierna derecha que le ocasionó una herida de 3 centímetros de longitud y seis centímetros de profundidad".

Al ver "el grave estado que la herida en la pierna había provocado en la víctima, decidieron llevarle de vuelta al Hospital de Valme y deja su cuerpo abandonado en la puerta sobre las 21.15 horas. Allí falleció por shock hipovolémico debido a hemorragia aguda a las 21.30 horas. Los otros dos acusados fueron devuelto s a su casa. Les solicitaron las "tabletas de hachís" y les "ordenaron guardar silencio": "Sois un estorbo y no dudaremos en mataros si en dos minutos no nos devolvéis la droga". Hoy han estado todos en la misma sala mientras se leía la sentencia in voce y aceptaban las distintas condenas.