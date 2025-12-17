Para qué te da el Gordo en Sevilla: desde un piso en Los Remedios a una casa en la Sierra Norte

La cercanía del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional vuelve a llenar de ilusión y deseos a todos los sevillanos y el resto de ciudadanos del país, que ven en los 400.000 euros del Gordo una oportunidad para tapar agujeros, mejorar su situación económica o, en muchas ocasiones, adquirir una vivienda con el premio.

Sin embargo, estos 400.000 euros del primer premio no llegarán íntegros al ganador, sino que el 20% de ellos irá destinado a Hacienda, lo que deja una cuantía de 328.000 euros después de impuestos.

¿Da para comprar vivienda en 2025? Así está el mercado en Sevilla

Ante esta cifra, muchos se preguntan si con ese ingreso extraordinario podrán adquirir una vivienda en el panorama actual, con los precios en una constante subida que dificultan sobremanera la adquisición de una propiedad.

Y es que la situación ha cambiado notablemente en los últimos años, pues mientras que en los años 80 el premio era de 25 millones de pesetas y servía para comprar cuatro casas y tres coches, en 2002 el Gordo era de 200.000 euros y permitía adquirir una vivienda y dos coches.

Sin embargo, en la actualidad, con el doble de premio, 400.000 euros, apenas se puede adquirir una o ninguna vivienda, según la provincia y zona de la que se trate.

Precio medio del metro cuadrado en Sevilla

En el caso de Sevilla, para saber en qué barrios y distritos se podría adquirir un inmueble con esos 328.000 euros reales de premio, se puede tomar como referencia los precios de la vivienda del último mes registrado, el de noviembre, publicado por el portal inmobiliario Idealista.

Obras en bloques de viviendas / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Tal y como explica la entidad, en noviembre de este año, el precio medio por metro cuadrado en la ciudad de Sevilla era de 2.693 euros, el más alto hasta la fecha y que dista mucho del que había diez años antes, en noviembre de 2015, cuando se situaba en 1.781 euros, o, incluso, cinco años antes, en noviembre de 2020, cuando el precio era de 1.982 euros por metro cuadrado.

Cuánto cuesta un piso de 90 m² en Sevilla con los precios actuales

Si se tiene en cuenta que la media del tamaño de la vivienda en España es de unos 90 metros cuadrados, esto dejaría un precio medio en Sevilla en general de 242.370 euros, por debajo del premio.

Pero este precio no es unitario en todos los distritos, sino que varía mucho en función de la localización de la vivienda. De ese modo, los precios más bajos por metros cuadrado se encuentra en Torreblanca, con 736 euros por metro cuadrado, lo que supondría 66.240 euros por un piso de 90 metros, con lo que este premio daría para comprar cuatro casas y guardar un poco de dinero.

Barrios de Sevilla donde el Gordo sí alcanza para comprar vivienda

Otra de las zonas en las que sí se podría adquirir una vivienda con el precio sería San Jerónimo, con 1.440 euros el metro cuadrado, es decir, unos 129.600 euros de media por un piso de 90 metros; así como Parque Alcosa, con 1.656 euros el metro cuadrado, lo que situaría una vivienda media en 149.040 euros.

A estos se suman la zona de Bellavista-Jardines de Hércules con 1.911 euros el metro cuadrado, es decir, 171.990 euros los 90 metros de vivienda.

Tras estos se encuentran Sevilla Este, con 2.378 euros y 214.020 euros en total por vivienda; La Macarena, con 2.190 euros el metro cuadrado y 197.100 euros en total; Santa Justa-Miraflores con 3.016 euros el metro cuadrado y 271.440 euros un piso medio; La Palmera-Los Bermejales, con 3.166 euros el metro cuadrado y 284.940 euros de vivienda.

Entre las opciones de los ganadores también se encuentran las viviendas de Nervión, con 3.321 euros el metro cuadrado y 298.890 euros; Prado de San Sebastián- Felipe II, con 3.608 euros el metro cuadrado y 324.720 euros en total, y Triana, con 3.604 euros el metro cuadrado y 324.360 euros los pisos de 90 euros, lo que deja un reducido margen de ahorro con el premio.

Imagen de archivo de un edificio. / EUROPA PRESS - Archivo

Dónde no llega para 90 m²: Los Remedios y el Centro

En las zonas en las que sería imposible adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados sería en Los Remedios, donde el metro cuadrado está a 3.668 euros el metro cuadrado, con los pisos a 330.120 euros de media, así como en pleno Centro, con 4.061 euros el metro cuadrado y un precio medio de 365.490 euros por piso.

Pero esta es la media que se puede hallar de toda la oferta de vivienda de cada zona, lo que hace que la búsqueda real de estos "chollos" cueste algo más encontrar, aunque aún es posible.

Ejemplos reales de viviendas por debajo de 328.000 € en Sevilla capital

Así, a día de hoy se podría adquirir un chalet en Los Remedios por 186.000 euros con 260 metros cuadrados y cinco habitaciones, una casa en Cerro Amate a 320.000 euros con 110 metros cuadrados y cuatro habitaciones, o un piso en la calle Feria por 280.000 euros, aunque con un tamaño más reducido, con 75 metros cuadrados, y con necesidad de reforma.

Además, los ganadores también pueden adquirir un chalet adosado en San Jerónimo con 90 metros y dos habitaciones por 130.000 euros, un piso en Los Remedios de 56 metros cuadrados y una habitación por 295.000 euros, o de 90 metros cuadrados y tres habitaciones por 315.000 euros.

Archivo - Un cartel de 'Se vende' pegado en un portal. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Entre la oferta inmobiliaria que se encuentra en la actualidad en Sevilla capital que no supera el valor del premio de la Lotería de Navidad destaca también un piso en San Vicente de 85 metros cuadrados y una habitación por 295.000 euros; un piso de 114 metros y tres habitaciones en Hacienda del Rosario por 275.000 euros, y un piso en pleno Centro con 63 metros cuadrados y una habitación por 220.000 euros.