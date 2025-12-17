Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El “doble” de Sergio Ramos se hace viral tras enfrentarse al Barça en la Copa del Rey

Borja Díaz, futbolista del Deportivo Guadalajara, acaparó los focos mediáticos en la Copa del Rey por su similitud física con el central camero

El “doble” de Sergio Ramos se hace viral tras enfrentarse al Barça en la Copa del Rey

El “doble” de Sergio Ramos se hace viral tras enfrentarse al Barça en la Copa del Rey / Copa del Rey

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

El partido del Deportivo Guadalajara frente al FC Barcelona tuvo varios ingredientes interesantes. Por un lado, los de Castilla La-Mancha plantaron cara en el Pedro Escartín al actual campeón de Copa del Rey en el que rozaron la gesta hasta los minutos finales. Y por otro fue una imagen viral que recorrió con rapidez por las redes sociales: el jugador local Borja Díaz y su cierto parecido con Sergio Ramos.

A pesar de la derrota, el centrocampista madrileño, de 35 años, acaparó focos y comentarios cuando las cámaras de televisión le enfocaron durante el partido. Su parecido físico con Sergio Ramos desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos aficionados no tardaron en bautizarlo como “el doble” del exjugador del Real Madrid y la selección española. La similitud es más que evidente, aunque con la diferencia de la ausencia de los tatuajes.

Las reacciones en redes sociales

La comparación llegó incluso a convertirse en fenómeno viral, con mensajes irónicos de algunos usuarios como “Sergio Ramos prefirió irse a la Tercera División antes que seguir en Monterrey”. Bromas al margen, Borja Díaz cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol español y ha jugado en clubs como Fuenlabrada, Sanse, Recreativo, Rayo Majadahonda, Hércules o Unionistas de Salamanca.

Ahora, en el Deportivo Guadalajara, vivió una noche inolvidable ante el Barcelona que, pese a la derrota, le permitió convertirse viral en toda España.

