Sucesos
Estafa en un viaje escolar a Inglaterra: 30 familias afectadas en Sevilla
La investigación de la Guardia Civil, denominada operación Clamero, constata que el investigado recibió 25.650 euros de una treintena de familias
La Guardia Civil investiga a una persona como presunto autor de un delito continuado de estafa, tras su supuesta implicación en un fraude que habría afectado a varios centros educativos de la Sierra Norte de Sevilla, generando un importante perjuicio económico y social.
La investigación se inicia, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, tras la alarma social creada en el ámbito educativo y entre los propios vecinos de las localidades afectadas, tras las denuncias interpuestas por los padres de algunos alumnos sobre el abono de un viaje de estudios contratado el cual no llegó a realizarse por parte del organizador.
Viaje de estudios a Inglaterra
A raíz de estos hechos la Guardia Civil, en el marco de la operación Clamero, constata como una treintena de familias habían contratado a través del investigado un viaje de estudios a Inglaterra, abonando la cantidad de 950 euros en cada caso, en concepto de traslado y resto de actividades a realizar durante el viaje.
En cuanto al modus operandi llevado a cabo por el investigado, los guardias civiles certificaron que una vez el autor de los hechos había recibido los pagos por parte de los perjudicados, 25.650 euros, procedió pocos días antes del viaje a su cancelación alegando distintos motivos, comprometiéndose a la devolución de las cantidades abonadas, las cuales tras varios meses y diversas excusas no fueron devueltas.
Diligencias judiciales
Como consecuencia de estos hechos la Guardia Civil del Puesto Principal de Lora del Río finalizó la investigación, siendo puestas las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente por un presunto delito continuado de estafa.
