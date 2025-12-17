Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casa-discoteca RocíoMaría SerranoLesión LlorenteAcoso sexual AlgecirasVPO Sevilla EsteBebé abandonado
instagramlinkedin

Sucesos

Estafa en un viaje escolar a Inglaterra: 30 familias afectadas en Sevilla

La investigación de la Guardia Civil, denominada operación Clamero, constata que el investigado recibió 25.650 euros de una treintena de familias

Un agente de la Guardia Civil en una charla dirigida a estudiantes de un centro educativo

Un agente de la Guardia Civil en una charla dirigida a estudiantes de un centro educativo / Guardia Civil

El Correo

El Correo

La Guardia Civil investiga a una persona como presunto autor de un delito continuado de estafa, tras su supuesta implicación en un fraude que habría afectado a varios centros educativos de la Sierra Norte de Sevilla, generando un importante perjuicio económico y social.

La investigación se inicia, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, tras la alarma social creada en el ámbito educativo y entre los propios vecinos de las localidades afectadas, tras las denuncias interpuestas por los padres de algunos alumnos sobre el abono de un viaje de estudios contratado el cual no llegó a realizarse por parte del organizador.

Viaje de estudios a Inglaterra

A raíz de estos hechos la Guardia Civil, en el marco de la operación Clamero, constata como una treintena de familias habían contratado a través del investigado un viaje de estudios a Inglaterra, abonando la cantidad de 950 euros en cada caso, en concepto de traslado y resto de actividades a realizar durante el viaje.

Un agente de la Guardia Civil en un centro educativo

Un agente de la Guardia Civil en un centro educativo / Guardia Civil

En cuanto al modus operandi llevado a cabo por el investigado, los guardias civiles certificaron que una vez el autor de los hechos había recibido los pagos por parte de los perjudicados, 25.650 euros, procedió pocos días antes del viaje a su cancelación alegando distintos motivos, comprometiéndose a la devolución de las cantidades abonadas, las cuales tras varios meses y diversas excusas no fueron devueltas.

Noticias relacionadas y más

Diligencias judiciales

Como consecuencia de estos hechos la Guardia Civil del Puesto Principal de Lora del Río finalizó la investigación, siendo puestas las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente por un presunto delito continuado de estafa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un Tribunal Militar juzgará a una guardia civil por 'denuncia falsa' a un superior tras alertar de irregularidades en el Seprona
  2. Las lluvias y tormentas ponen en alerta amarilla a Sevilla, pero terminará a partir de esta hora
  3. Un parque en Sevilla conocido como el 'paraíso de las aves': era un vertedero y ahora tiene 180 especies
  4. El Mercado de las Flores vuelve este domingo a las calles de El Porvenir con los mejores floristas de Sevilla
  5. La línea 3 alternativa de Sevilla Quiere Metro: soterrada, menos paradas y mejor servicio a la Feria y Reina Mercedes
  6. Cómo crecen Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra en población mientras Sevilla se estanca
  7. Un rayo destroza el gran ficus de la Plazuela de Santa Ana en Triana
  8. El nuevo barrio de VPO de Sevilla Este arranca en 2026: 700 pisos con alquileres de hasta 500 euros junto a Fibes

La Navidad arranca pasada por agua en Sevilla: la Aemet avisa de lluvias en los días clave

La Navidad arranca pasada por agua en Sevilla: la Aemet avisa de lluvias en los días clave

El “doble” de Sergio Ramos se hace viral tras enfrentarse al Barça en la Copa del Rey

El “doble” de Sergio Ramos se hace viral tras enfrentarse al Barça en la Copa del Rey

Ingresa en prisión el presunto asesino de una mujer en La Algaba

Ingresa en prisión el presunto asesino de una mujer en La Algaba

Un año de prisión para la madre que secuestró a sus hijos para no vacunarlos contra el covid

Un año de prisión para la madre que secuestró a sus hijos para no vacunarlos contra el covid

Antonio Muñoz radiografía la Sevilla de José Luis Sanz: "Somos una ciudad llena de ratas, basura y árboles secos"

Antonio Muñoz radiografía la Sevilla de José Luis Sanz: "Somos una ciudad llena de ratas, basura y árboles secos"

Abandonan a un bebé recién nacido en un portal de Sevilla

Abandonan a un bebé recién nacido en un portal de Sevilla

Un agente recibe un impacto de bala accidental durante un operativo de la Policía Nacional en Los Molares

Un agente recibe un impacto de bala accidental durante un operativo de la Policía Nacional en Los Molares

Prisión para dos hombres que intentaron matar a otro a la salida de una discoteca en Sevilla: le clavaron un cuchillo

Prisión para dos hombres que intentaron matar a otro a la salida de una discoteca en Sevilla: le clavaron un cuchillo
Tracking Pixel Contents