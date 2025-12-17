Francisco Barea (The Game Kitchen): "Canarias es un lugar óptimo para la mentalidad que tenemos de lo que debe ser trabajar en un estudio de desarrollo de videojuegos"

The Game Kitchen es hoy uno de los estudios de desarrollo de videojuegos más reconocidos del panorama internacional. Con una identidad creativa muy marcada y una clara apuesta por la independencia, el estudio andaluz ha sabido crecer de forma sostenida sin renunciar a su ADN artístico. En este proceso, Canarias se ha convertido en una pieza estratégica clave, no solo como ubicación operativa, sino como ecosistema capaz de atraer talento, facilitar la internacionalización y acompañar el crecimiento de empresas creativas con ambición global.

Hablamos con Fran Barea, CFO de The Game Kitchen, sobre los hitos financieros del estudio, los retos del sector y el papel que ha jugado Canarias en este caso de éxito.

Oficina de The Game Kitchen en Sevilla / El Correo

PREGUNTA. Desde la perspectiva financiera, ¿cuáles dirías que han sido los hitos clave que han permitido a The Game Kitchen pasar de ser un estudio pequeño a convertirse en un referente internacional?

RESPUESTA. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este crecimiento no se ha desarrollado de la noche a la mañana. Viene dado, principalmente, por la excelente acogida que tuvo Blasphemous, nuestro buque insignia, desde su lanzamiento a finales de 2019. A partir de ahí, establecimos un plan de desarrollo basado en proyectos con alto valor artístico y un crecimiento natural del estudio. Actualmente contamos con unos 70 empleados directos y alrededor de 12 indirectos.

P. ¿Qué retos financieros implica gestionar un estudio creativo que apuesta por la independencia y la innovación constante?

R. En esta industria es bien conocido que uno de los principales retos para las pequeñas y medianas desarrolladoras es la financiación. En muy pocos casos puede ser sufragada íntegramente por la propia empresa, por lo que es necesario acudir a terceros, como publishers, con los que alcanzar acuerdos que hagan viable el desarrollo para ambas partes.

También es importante destacar las ayudas y beneficios a los que pueden acogerse los estudios en España desde distintas administraciones. No son una solución total, pero sí un apoyo relevante. En nuestro caso, además de ser independientes en la creación de IPs propias —donde somos los principales inversores—, hemos sabido combinar este modelo con proyectos para terceros en los que actuamos como coinversores.

Equipo de The Game Kitchen en la oficina de Sevilla / El Correo

P. The Game Kitchen ha demostrado que un producto con identidad local puede tener impacto global. ¿Qué factores han sido determinantes para competir en mercados internacionales?

R. La buena acogida por parte del sector y de la crítica especializada de los videojuegos que hemos lanzado en los últimos seis años ha sido clave. Esto ha generado una expectación constante en torno a nuestros anuncios y a cada nuevo proyecto que presentamos. Esa credibilidad es fundamental para competir a nivel internacional.

P. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor valor añadido de Proexca en vuestro proceso de internacionalización?

R. Cuando comenzamos a trabajar con Proexca y pusimos en marcha la oficina de Tenerife ya contábamos con cierto posicionamiento, pero siempre nos han facilitado cualquier trámite o consulta que hayamos necesitado. Conocemos de primera mano la labor que realizan con estudios más pequeños, y su acompañamiento resulta especialmente valioso en fases iniciales de crecimiento y apertura a nuevos mercados.

P. ¿Por qué era importante para The Game Kitchen tener presencia en Canarias y qué oportunidades ofrece el ecosistema canario?

R. La expansión del estudio era necesaria por la dimensión que estaban tomando los nuevos proyectos. Muchos de nuestros empleados trabajan en remoto y, con la idea de atraer talento del exterior, consideramos que Tenerife era una opción excelente.

Al contactar con el Cabildo, la ZEC y Proexca, no tardamos en darnos cuenta de que Canarias encajaba muy bien con nuestra visión de lo que debe ser trabajar en un estudio de desarrollo de videojuegos. Además, existen otros sectores muy vinculados a la economía del talento y al perfil de nómada digital, como la animación digital, que están muy presentes en las islas.

P. ¿En qué medida el apoyo institucional contribuye a que empresas creativas puedan escalar internacionalmente?

R. Existen numerosos programas, eventos y servicios orientados a pequeños y medianos estudios para facilitar su presencia internacional o el contacto con inversores extranjeros. Es un ecosistema muy activo, y basta con analizar distintos casos para comprobar el impacto positivo que tiene este tipo de acompañamiento.

P. The Game Kitchen impulsa iniciativas como la incubadora Billete Cohete. ¿Cómo encaja la inversión en talento emergente en vuestra estrategia global?

R. Se habla mucho del talento, pero encontrarlo y hacerlo encajar no es sencillo. Muchas veces está más cerca de lo que pensamos y solo hay que fomentarlo y darle espacio para crecer.

Varios profesionales que hoy están plenamente consolidados en The Game Kitchen comenzaron con proyectos muy pequeños en Billete Cohete. Trabajamos con talento de prácticamente todos los continentes, al igual que hay muchos profesionales nacionales colaborando con estudios extranjeros. Talento hay, pero muchas veces no se ve porque está ocupado trabajando.

P. Si tuvieras que resumir en una frase el caso de éxito de The Game Kitchen para inspirar a otros emprendedores creativos, ¿cuál sería?

R. Apostar por una identidad propia, cuidar el talento y crecer con una estrategia sostenible, apoyándose en ecosistemas que realmente acompañen el desarrollo, como el canario.

Pilar Moreno, directora del Área de Invertir de Proexca; Javier Alejo, director de Implantación de Negocio de Ghenova; Pablo Martín, CEO de Proexca y Francisco Barea, CFO de The Game Kitchen durante el "road show" de Proexca en Sevilla el pasado mes de octubre / El Correo

El recorrido de The Game Kitchen demuestra que la industria creativa puede crecer desde lo local hacia lo global cuando se combinan visión estratégica, talento y un entorno adecuado. En este camino, Canarias se consolida como un auténtico germen de oportunidades para empresas culturales y tecnológicas que buscan escalar sin perder su esencia, posicionándose como un enclave clave para el desarrollo del talento y la internacionalización del sector creativo.