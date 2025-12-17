Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ingresa en prisión el presunto asesino de una mujer en La Algaba

Era el principal sospechoso de la Guardia Civil desde un primer momento

Miembros de la Guardía Civil en el domicilio de la calle Buganvilla de La Algaba donde apareció el cuerpo sin vida de la mujer, de 44 años de edad

Miembros de la Guardía Civil en el domicilio de la calle Buganvilla de La Algaba donde apareció el cuerpo sin vida de la mujer, de 44 años de edad / Rocío Ruz / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha acordado durante la mañana de este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de una mujer de 44 años en un domicilio de La Algaba, el pasado fin de semana.

En un primero momento, ha informado la oficina de comunicación del tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se le atribuye un presunto delito de asesinato. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido ha prestado declaración. Este Juzgado ha asumido la causa porque se encontraba de guardia de incidencias cuando se produjo el suceso.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo a las 16:50, cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de un testigo que alertaba de "una persona herida por arma blanca" en la calle Buganvilla de esta localidad sevillana.

Desde un primer momento, la Guardia Civil centró su investigación "en un individuo que era el que le tenía alquilada una habitación", aseguraba el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. El sospechoso, que estaba en paradero desconocido, fue detenido este lunes por la tarde. Se trata de un varón de 31 años que residía en la misma vivienda que la víctima.

Esta persona "se personó en un establecimiento, en una farmacia, y además de realizar un discurso incoherente, solicitó poder hablar con la Policía", según explicó el lunes el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. "Cuando llegaron los agentes al lugar, se procedió a la identificación de esta persona y a la detención, así como a su traspaso a la Guardia Civil, que es quien está llevando las pesquisas".

Ahora, tras tomarle declaración, el juez instructor ha decretado su ingreso en prisión, mientras la Guardia Civil continúa con la investigación del caso.

