El Juzgado rechaza suspender el plan de emergencias que activó el alcalde de Sevilla por el conflicto con la Policía Local

El plan de emergencias de Sevilla seguirá activo. El Juzgado ha rechazado este miércoles suspender el decreto activado a finales de noviembre por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para obligar a echar horas extras a la Policía Local. La jueza ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el sindicato Sppme-A, y concede al Ayuntamiento dos días de audiencia, según un auto consultado por El Correo de Andalucía. Pero para entonces no tendría sentido la reclamación: en dos días, el 19 de diciembre, arranca el Plan de Navidad de los agentes, así que el plan de emergencias ya no sería necesario.

"La medida cuya suspensión se pretende fue adoptada en el mes de noviembre de 2025 y, como admite la solicitante, su efectividad se está produciendo desde el 28/11/2025, por lo que el perjuicio que el recurrente invoca se estaría produciendo desde dicha fecha", detalla la jueza el Contencioso Administrativo número 1 de Sevilla. Aunque la magistrada señala que desde finales de noviembre hasta ahora ha pasado "un lapso de tiempo suficientemente grande como para diluir las razones de urgencias que se invocan".

Desde el Sppme-A se justificó que, de no adoptarse las medidas cautelares sobre el decreto de emergencias con la urgencia necesaria, "nos encontraríamos con centenares de funcionarios prestando servicios extraordinarios que nunca serán retribuidos por la Administración, al encontrar el rechazo de Intervención y del Pleno". Sin embargo, la Sala ha dispuesto "no haber lugar a tramitar" la petición del sindicato mayoritario en el Cuerpo.

Cuáles serán los siguientes pasos tras la resolución judicial

Contra esta resolución, según se detalla en el auto, "no cabe recurso alguno". Asimismo, la jueza del Contencioso le da dos días de audiencia al Ayuntamiento, aunque para entonces, el 19 de diciembre, entraría en vigor el Plan de Navidad de la Policía Local. Y una vez se active, no tendría ya sentido mantener un plan de emergencias decretado para obligar a los agentes a realizar servicios extraordinarios.