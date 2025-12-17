Manu Sánchez cumple su sueño un año después: llega el pregón más emocionante de los Reyes Magos en Sevilla

El humorista Manu Sánchez fue designado como pregonero de la Cabalgata de Reyes Magos en octubre de 2024, sin embargo, un contratiempo, una operación a vida o muerte, impidió que cumpliera su sueño de contar la llegada de los Reyes de Oriente a Sevilla.

El Pregón de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre, a las 20.00 horas, a cargo de Manu Sánchez y El Correo de Andalucía se lo ofrece en directo de la mano de 101TV Sevilla. Tal y como ha avanzado la cadena de televisión, el polifacético artista de Dos Hermanas será quien anuncie la llegada de las pascuas navideñas y del camino que Sus Majestades están siguiendo para llegar a Sevilla la tarde del 5 de enero de 2026.

Con más ganas aun si cabe, Manu Sánchez sube al atril del escenario del Espacio Turina para anunciarnos que los Reyes Magos ya viene en camino. 101TV Sevilla emitirá un programa especial desde las 19.30 horas, en directo, desde el propio teatro con entrevistas a los protagonistas que acuden al acto y con el propio pregón, en el que además interviene la Banda Sinfónica Municipal del Sevilla.

Totalmente recuperado

El destino hizo que pocos días antes del pregón el pasado año, el también presentador se sometiera a una de las operaciones más complicadas a la que se ha enfrentado por el cáncer de testículos que padeció. Manu Sánchez compartió en ese momento una carta dirigida a Sus Majestades, donde lamentaba el revés, pero asegurando que afrontaba esta "buena nueva" con ilusión para que llegara cuanto antes su recuperación.

Directo | Pregón de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 Ateneo de Sevilla / El Correo

"Sé que este es el camino, sé que conocíamos esta circunstancia, la esperábamos y hasta la deseábamos. Sé que todo saldrá genial porque no dudaréis en arrojar vuestra luz sobre mí porque os prometo que he sido un niño muy bueno, y ante eso sé que no os perdonáis fallar". Se ve que los Reyes Magos, y los médicos, hicieron su trabajo y la operación, aunque complicada, fue todo un éxito.

Eso le ha permitido que la invitación para formar parte del Cortejo Real del Ateneo como pregonero se cumpla con un año de retraso, este mismo miércoles, 17 de diciembre, a partir de las 19:30 horas en el Espacio de Turina.