Manu Sánchez en su pregón más emotivo: "Ahora que todo es mentira, ahora que ya todo es IA. Nada es más verdad que Melchor, Gaspar y Baltasar"

Con más ilusión y fuerza que nunca, Manu Sánchez subió al atril para anunciar que los Reyes Magos ya estaban en camino. El polifacético artista de Dos Hermanas fue el encargado de pronunciar el Pregón de los Reyes Magos de Sevilla 2026 en el Espacio Turina, marcando simbólicamente el inicio de las pascuas navideñas y de la cuenta atrás para la llegada de Sus Majestades a la ciudad en la tarde del 5 de enero con un pregón lleno de emoción de más de dos horas de duración.

El pregón tuvo un significado especial para el humorista andaluz. Designado por el Ateneo de Sevilla como pregonero en la pasada edición, problemas de salud le impidieron entonces cumplir con este encargo. Este año, recuperado y con renovadas energías, Manu Sánchez afrontó la cita “con más ganas aún si cabe”, reencontrándose con el público sevillano en uno de los actos más esperados de la Navidad hispalense.

Bajo el título Nada es más verdad Manu Sánchez apeló al imaginario colectivo de la infancia, a la tradición y a la capacidad de los Reyes Magos para unir generaciones y territorios, desde Sevilla y Andalucía hasta cualquier rincón del mundo. El pregón se presentó así como un alegato a favor de la emoción compartida, la imaginación y la confianza en lo extraordinario.

Texto del pregón de Manu Sánchez:

Nada hay más cierto que Melchor, Gaspar y Baltasar. En tiempos donde la verdad se cuestiona, la duda gobierna y la IA amenaza con explicarlo todo, cuando ya nadie confía en sabios ni en sabidurías, cuando el conocimiento depende de una batería, el peor maestro pontifica desde un chat, mirar al cielo es creer que nos fumigan y la Tierra plana vuelve a estar de moda, hay una certeza que resiste intacta al ruido y al descrédito.

Ahora que todos conspiran. Ahora que todo se olvida, ahora que nos miró un tuerto, ahora que se reivindican dictadores y tiranos, ahora que todo es franquicia y el comercio justo ha muerto, ahora que hemos cambiado la ilusión por la nostalgia, los sueños por la revancha y es otra vez anteayer. Ahora que el futuro trae los errores del pasado, ahora que todo lo abierto empieza a oler a cerrado, ahora que la libertad pasa a vivir malos tiempos, ahora que se vienen sombras y el respeto ha caducado, ahora que ser influencer vale más que un doctorado.

Ahora que el futuro trae los errores del pasado, ahora que todo lo abierto empieza a oler a cerrado, ahora que la libertad pasa a vivir malos tiempos, ahora que se vienen sombras y el respeto ha caducado, ahora que ser influencer vale más que un doctorado. Ahora que los ignorantes no sueltan el altavoz, ahora que los del carbón salen como delegados, ahora que ya nadie espera, ahora que todo se tira, ahora que nada se arregla, ahora que ya nadie escribe sinceras cartas de amor, ahora que ya nadie escucha, ahora que ya nadie cree, ahora que ya nadie sabe dónde encontrar un buzón, ahora que todo es sospecha, ahora que el abuelo estorba, ahora que el niño molesta, el vecino incordia, el turista invade, la familia quema y el distinto sobra. Ahora que ya todo es bronca, ahora que ya todo es negro o todo es blanco y nos da miedo el color.

Ahora que por supersticiosos hemos perdido la razón, ahora que ya no se sabe si se derriten los polos pero todo está manchado por la polarización. Ahora que todo se mide por intereses, ahora que para los principios parece ser el final, ahora que todo es lo mío, ahora que Andorra está cerca y han abierto Gibraltar, ahora que ya no hay nosotros, ahora que todo soy yo, ahora que ya no hay equipos y no caben más gymbros. Ahora que la Virgen decidió no aparecerse desde que trae cámara el iPhone, ahora que los ovnis ya no pasan por nosotros y los fantasmas no se esconden y dan todos su opinión, ahora que siempre van primero y es por TikTok la revolución, ahora que todo es lo mismo y triunfó el consumismo, ahora que todo es igual, ahora que la Coca-Cola le ganó a San Nicolás, ahora que explotando elfos se salva la Navidad.

Ahora que tres emigrantes parecen ser demasiados por aquello del reemplazo y por el riesgo sindical, ahora que ya no se lleva lo de la diversidad, ahora que venir de fuera es venir a provocar . Ahora que los monarcas escriben si se desvelan, ahora que lo de ser mago ya no sirve pa ligar, ahora que algunos reyes se han quedado tus camellos, ahora que todos prefieren recibir que regalar, ahora que los niños crecen antes de saber volar, ahora que las niñas vuelan antes de querer soñar. Precisamente ahora… es el tiempo de gritar que en este mundo de locos y de hechos por confirmar solo existe un algo grande que implique unanimidad: Sus majestades de Oriente, magia blanca sin igual, esperanza sevillana, andaluza, universal. Esperanza sevillana, andaluza, universal. Contubernio organizado, cooperativa oficial, conspiración infalible, oasis tradicional, servicio impecable, experiencia, seriedad y puntualidad. Palabra de pregonero: porque nada es más verdad… que Melchor, Gaspar y Baltasar.