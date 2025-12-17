Navidad Park celebra el Día del Niño con descuentos del 50% y una agenda repleta de eventos en Dos Hermanas
El recinto, con más de 10.000 metros cuadrados, extiende su horario a partir del 20 de diciembre y hasta el 6 de enero, de lunes a viernes de 12.00 a 22.00 horas
La actividad no se detiene en Navidad Park, el gran parque de atracciones instalado en el recinto ferial de Dos Hermanas, que desde su apertura el pasado 20 de noviembre se ha convertido en uno de los principales focos de ocio navideño de la provincia. Con más de 10.000 metros cuadrados dedicados al entretenimiento familiar, el recinto encara sus jornadas más señaladas con una programación especial pensada para todos los públicos.
El jueves 18 de diciembre, a partir de las 16.00 horas, tendrá lugar el esperado Día del Niño, una de las citas más multitudinarias del parque. Durante toda la jornada, todas las atracciones contarán con un descuento del 50%, incluidos algunos de los reclamos estrella como la pista de hielo y el Trineo Encantado. Además, el parque permanecerá sin música durante ese día como medida de apoyo al bienestar de las personas con sensibilidad acústica.
Concursos, personajes navideños y despedida por todo lo alto
La programación especial continuará el viernes 19, con un concurso de dibujos y disfraces, mientras que el 23 de diciembre estará dedicado a una gran fiesta protagonizada por Papá Noel. El 26 será el turno del Grinch, y el 5 de enero el parque recibirá la visita del Rey Baltasar, que recogerá las cartas de los niños antes de la noche más mágica del año. Como broche final, Navidad Park se despedirá hasta la próxima temporada con un gran evento y una promoción 2x1.
Más de 40 propuestas de ocio y cinco grandes novedades
El recinto ofrece más de cuarenta atracciones y puestos de ocio, combinando cacharritos clásicos, juegos de habilidad y máquinas recreativas, junto a una amplia oferta gastronómica que incluye churrería, cafetería, gofres, buñuelos con chocolate, hamburguesas, perritos, algodón dulce y otros productos típicos de feria.
Entre las atracciones más demandadas destacan la pista de patinaje sobre hielo natural de 400 metros cuadrados, el Trineo Encantado y el Tobogán de Hielo Gigante (Tubing). A estas se suman cinco novedades respecto a ediciones anteriores: la cápsula simuladora RC Virtual, el Plane (recién llegado de China), Mega Aventura, Octopus y el Látigo. Junto a ellas, repiten clásicos como Jumpin, Scalextric Rally París-Dakar, Carrusel Disney, Toro Mecánico, Divertijuegos, Baby Paola o Jamaica x Transformers, entre otros.
Ambiente navideño y horarios ampliados
El parque mantiene su marcado espíritu navideño gracias a un cuidado alumbrado, villancicos como hilo musical y nevadas artificiales programadas en distintos puntos del recinto. Además, a partir del sábado 20 de diciembre y hasta el 6 de enero, el horario se amplía de lunes a viernes de 12.00 a 22.00 horas, manteniéndose el de fines de semana y festivos de 11.30 a 22.00 horas.
Con esta combinación de descuentos, atracciones, eventos y ambientación, Navidad Park refuerza su posición como uno de los planes imprescindibles de la Navidad en Dos Hermanas.
