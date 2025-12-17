El nuevo gran parking de Triana venderá 32 plazas a los vecinos a 36.000 euros y ofrecerá abonos a 150 euros

El nuevo parking subterráneo de Triana, ubicado bajo la plaza de San Martín de Porres, se encuentra en licitación y tardará 18 meses en construirse. El aparcamiento proyectado contará con 249 plazas donde se estima que 32 plazas sean destinadas a residentes, 50 plazas sean para abonados en sus distintas modalidades y el resto a uso rotatorio, unas 167 plazas. Así se desprende del estudio de viabilidad y el anteproyecto constructivo presentado por las empresas Martín Casillas y Carmocón, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia este martes, que estima que el importe de la inversión ascenderá a 12.664.355,58 euros entre la ejecución material y los costes indirectos de la obra.

Este aparcamiento, que se encuentra dentro de la red de nuevos parkings, está destinado a reducir la alta concentración de vehículos que buscan plaza diariamente en un entorno que presenta déficit de las mismas. Estará entre el Mercado de San Gonzalo, el ambulatorio Amante Laffon y el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. "El aparcamiento proyectado, dado el especial entorno en el que se enclava (confluencias de las calles López de Gomara, Ronda de Triana y calle San Jacinto), contribuirá a la descongestión del tráfico en un área emblemática de la ciudad, aportando una mejora sustancial de la vida de vecinos, comerciantes, áreas de restauración, y usuarios de los centros sanitarios allí ubicados", escribe el documento consultado por El Correo de Andalucía.

El precio de estos aparcamientos también se define en el estudio de viabilidad. Para los residentes, se estima un precio de la cesión del derecho de uso de 36.000 euros cada plaza para el uso de la misma durante los 40 años de la concesión. La cesión del derecho de uso se estima que se realizará en los primeros cinco años de explotación del aparcamiento, y se constituirá una comunidad de usuarios donde se regulará el régimen de uso, disfrute, funcionamiento, adopción de acuerdos y mantenimiento del aparcamiento. A cada plaza de garaje se le asignará una cuota en proporción a su superficie.

En cuanto a los abonos, existe una propuesta de tarifas tanto para las 24 horas del día, para horarios de mañana o tarde y para motos. Los abonos de 24 horas comenzarán en 150 euros los primeros años, y luego irán subiendo hasta alcanzar los 190 euros en el año 38. En horario partido pasa de 75 euros a 95 euros, y las motos de 50 a 63 euros.

Mapa de la ubicación del futuro aparcamiento subterráneo de la plaza San Martín de Porres de Triana / Gerencia de Urbanismo

La distribución de las plazas será en dos plantas de sótano. La primera planta (-1) contará con un total de 119 plazas de aparcamiento para vehículos, de las que tres de ellas estarán reservadas para personas con movilidad reducida, y de las que cinco contarán con puntos de recarga eléctrica, estando una de ellas reservada para personas con movilidad reducida. Además, la primera planta contará con ocho estacionamientos para vehículos de dos ruedas.

Por su parte, la segunda planta (-2) contará con 130 plazas de aparcamiento de vehículos, de las que dos quedarán reservadas para personas con movilidad reducida, dos contarán con puntos de recarga eléctrica, estando una de ellas reservada para personas con movilidad reducida, y 17 aparcamientos para vehículos de dos ruedas.

Dentro de la planta segunda (-2), se reservará una zona para residentes que dota al vecindario de 32 plazas, una de ellas reservada para personas de movilidad reducida. Las dos plantas estarán conectadas entre sí por rampas independientes de subida y bajada para la circulación rodada y por tres núcleos peatonales que permiten el acceso desde el viario público. En torno a la plaza se restituirán los sentidos de circulación rodada e itinerarios peatonales y se restituirá la zona afectada por las obras a su estado original.

Descongestión de Triana y servicio al hospital

El estudio presentado por las empresas Martín Casillas y Carmocón explica que se generará un valor añadido en la zona de influencia, potenciando a los establecimientos relacionados con la oferta turística como hoteles, bares, restaurantes, además de actividades culturales y comerciales, al facilitar alternativas de estacionamiento.

Otro de sus puntos a favor sería la compatibilidad con la futura peatonalización del tramo de la calle San Jacinto desde Pagés del Corro hasta la plaza en la que irá el aparcamiento. Favorecerá el establecimiento de nuevos negocios en un entorno que será más atractivo, y también explica el documento que se descongestionará la zona de tráfico existente actualmente. Aunque la incidencia principal estará en el Hospital Infanta Luisa, con más de 500 trabajadores. "El crecimiento de su servicio de urgencias (más de 80.000 al año) se ve constreñido por el crónico déficit de aparcamiento en la zona que dificulta el acceso de trabajadores, pacientes y familiares".

Vista aérea de la plaza San Martín de Porres de Triana en la que se hará un aparcamiento subterráneo / Google Earth (captura)

"Existe una demanda real por parte de los vecinos que han visto como el crecimiento de la demanda de estacionamiento de la zona, generado principalmente por los usuarios del hospital, ha mermado la oferta de plazas de las que históricamente disponían. Es el Hospital Infanta Luisa el que atrae mayor número de visitantes y el que así mismo potencia también el desarrollo de esta zona emblemática de Triana. La ejecución del proyecto es una necesidad que favorecerá tanto a los vecinos y residentes, como a los trabajadores, usuarios y visitantes del Hospital, entre otros colectivos, reactivando y consolidando la zona como eje comercial y turístico", desarrollan las constructoras.

Para la elaboración de este estudio se ha tomado como referencia un área de influencia de un radio de 500 metros, donde viven 21.530 habitantes, entre las calles López de Gomara, Ronda de Triana y San Jacinto. Aquí se considera que la mayoría de los bloques de viviendas o casa unifamiliares que integran la zona no dispone de garaje privativo, registrándose, por lo tanto, una elevada ocupación en la vía pública. Así la oferta total de plazas de aparcamiento es de 7.198, de las que 86% son en calzada, y el 14% fuera de calzada. Se concluye, por tanto, que existe una elevada ocupación del estacionamiento, baja competencia directa en la zona, y facilidad para caminar, lo que permite aumentar el tiempo de los desplazamientos.