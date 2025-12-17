Más caros y no siempre de nata: así han cambiado los roscones de Reyes de los supermercados

El tradicional roscón de Reyes llega este año más caro a los lineales de los supermercados. Así lo pone de manifiesto un estudio de Facua-Consumidores en Acción, que ha analizado la evolución de precios de 41 roscones vendidos en grandes cadenas de distribución como Mercadona, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour. El informe concluye que el precio medio de estos productos ha aumentado un 6,8% en el último año, con subidas puntuales que alcanzan hasta el 34%.

Según los datos recabados por la asociación, de los 41 roscones comparados entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, solo seis mantienen el mismo precio y siete han bajado. El resto, 28 productos, son más caros que hace un año.

Alcampo y Mercadona, los que más suben

Por cadenas, Alcampo encabeza la lista de los mayores incrementos, con una subida media del 13,5% en sus roscones de Reyes. Le siguen Mercadona, con un aumento del 9,7%, e Hipercor, con un 6,2%. En el tramo inferior se sitúan Eroski, con una subida media del 4,5%, y Carrefour, con un 3,4%.

FACUA advierte además de que algunos precios aparentemente bajos pueden ocultar cambios en la calidad del producto. En este sentido, alerta de roscones que anuncian relleno de nata cuando en realidad utilizan preparados que combinan nata con grasas vegetales, como ocurre con el roscón de 800 gramos que Mercadona vende por 9,30 euros.

Las mayores subidas y las bajadas más destacadas

El mayor encarecimiento detectado corresponde al roscón de Reyes pequeño de 210 gramos de la marca Carrefour Extra, que ha pasado de costar 3,69 euros en oferta a principios de diciembre de 2024 a 4,95 euros este año, lo que supone una subida del 34,1%.

Le sigue el roscón bombón relleno de nata de 600 gramos de Carrefour, cuyo precio ha aumentado un 33%, al pasar de 11,99 a 15,95 euros. También destacan las subidas en los roscones de 800 gramos de Eroski, tanto el de 100% nata como el mixto de nata y trufa, que han pasado de 10,95 euros en oferta a 13,95 euros, un 27,4% más.

En el lado contrario, entre los siete productos que han bajado de precio, la mayor reducción se ha dado en el roscón 100% nata de 400 gramos de Eroski, que desciende un 27,5%, de 8,95 euros a 6,49 euros en oferta. También baja de forma notable el roscón relleno de nata Carrefour Extra de 420 gramos, que pasa de 7,99 a 6,49 euros, un 18,8% menos.

Menos cantidad por más dinero

El informe de Facua también pone el foco en los cambios de formato y peso, una práctica cada vez más habitual. Un ejemplo es el roscón sin relleno, sin lactosa y sin gluten de la marca Hacendado, vendido en Mercadona, que ha reducido su peso de 370 a 360 gramos, mientras su precio ha subido un 5,6%, de 9,00 a 9,50 euros.

Otro caso es el roscón mediano relleno de nata de Carrefour, que ha pasado de 800 a 750 gramos, aunque en este caso el precio ha bajado ligeramente, de 9,95 a 9,49 euros. Por el contrario, el roscón de la marca Airos en Alcampo ha aumentado su peso de 500 a 550 gramos, pero su precio se ha incrementado en cuatro euros, de 10,99 a 14,99 euros.

Publicidad engañosa

Más allá del precio, Facua insiste en la importancia de revisar el etiquetado y los ingredientes. La asociación recuerda que ya ha denunciado en varias ocasiones el uso de términos como "nata", "de nata" o "con nata" en productos cuyo relleno no es nata pura, sino mezclas con grasas vegetales.

Estas prácticas motivaron sanciones en 2022 a cadenas como Lidl, Aldi y Dia, así como al fabricante Aserceli, por publicidad engañosa. Más recientemente, en enero de 2024, Facua denunció a Mercadona por utilizar carteles que inducían a error al consumidor al describir sus productos como "Roscón relleno N.", dando a entender que estaban elaborados con nata.

Ante este panorama, la asociación recomienda comparar precios, revisar el peso real del producto y leer detenidamente el etiquetado antes de comprar uno de los dulces más tradicionales de la Navidad.