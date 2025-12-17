La protonterapia llegará a Sevilla en 2028: el tratamiento de última generación contra el cáncer que pagó Amancio Ortega

El tratamiento más novedoso de radioterapia oncológica llegará a Sevilla en 2028. Los planes de la Junta de Andalucía pasan por construir una gran infraestructura en el Hospital Muñoz Cariñanos para ubicar el centro de protonterapia, una tecnología de última generación que sustituye los rayos X por protones. Es decir, el paciente dejará de someterse a radiaciones -que pueden provocar fuertes efectos secundarios-, para recibir un tratamiento basado en protones que actúan directamente sobre el tumor reduciendo los daños colaterales en aquellos tejidos sanos próximos al tumor. La incorporación de esta terapia promete revolucionar el tratamiento oncológico en Andalucía. Según el coordinador del proyecto, el doctor Carlos Míguez, se estima que entre 129 y 3.179 andaluces puedan someterse a este abordaje terapéutico del cáncer, que está enfocado a tumores cerebrales en niños.

El proyecto ya está en marcha. Este martes, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en una visita al Hospital Virgen del Rocío anunció la activación de la licitación para comenzar las obras del futuro centro de protonterapia. Para ejecutar la reforma en el centro, la Junta llevará a cabo una inversión de 20,87 millones de euros con fondos europeos Feder. Sin embargo, la maquinaria de última generación forma parte de una donación valorada en 280 millones de euros que la Fundación Amancio Ortega hizo en 2021 a siete comunidades autónomas, entre ellas Andalucía (Sevilla y Málaga).

Tal como afirma el doctor Míguez a este periódico, entre el 2% y el 11% de los pacientes tratados con radioterapia en Andalucía podrían ser candidatos a un tratamiento con protonterapia. En concreto, se trata de enfermos con tumores pediátricos de la base del cráneo, tumores de la médula espinal y melanomas uveales, fundamentalmente. Sin embargo, si se aplica con bajas dosis, el facultativo destaca que también podría funcionar para pacientes candidatos con tumores de cabeza y cuello, cáncer de pulmón, sarcomas o tumores urológicos. "En el año 2024, 52 pacientes de Andalucía se trasladaron a Madrid para ser tratados con protonterapia", afirma el coordinador del proyecto.

Según el convenio entre las consejerías, el Ministerio de Sanidad y la Fundación del mayor accionista de Inditex, la principal característica de este tratamiento es que permite "una liberación más localizada de la radiación", lo que comporta una "mejor distribución de la dosis y una menor irradiación del tejido sano circundante disminuyendo los efectos adversos tardíos en los órganos y tejidos que rodean al tumor y reduciendo el riesgo de desarrollar segundos tumores". Esta terapia tiene especial incidencia en aquellos pacientes con larga supervivencia, como es el caso de la población pediátrica.

Un proyecto con un plazo de 24 meses

El centro de protonterapia está previsto que sea un proyecto con un plazo de ejecución de 24 meses. A lo largo de 2026, se contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 2.600 metros cuadrados, diseñado específicamente para albergar todas las áreas necesarias para la aplicación de este tratamiento avanzado, incluyendo espacios de tratamiento, simulación, física médica, enfermería, áreas administrativas, zonas de personal y servicios técnicos.

Una vez finalicen las obras y se inaugure el centro tanto Sevilla como Málaga, los hospitales estarán obligados a asumir los pacientes que les corresponda atender procedentes de otras provincias y comunidades autónomas en las mismas circunstancias que a los pacientes de su comunidad.

Durante el anuncio de la licitación del proyecto de obras, Antonio Sanz señaló que “este centro situará a Andalucía a la vanguardia de la radioterapia en España, garantizando que los pacientes oncológicos puedan acceder a terapias de última generación dentro del sistema sanitario público, sin necesidad de desplazarse a otras comunidades”. En este sentido, puso en valor “la planificación y licitación de esta infraestructura" insistiendo en que "responde a una estrategia ordenada y rigurosa, que combina inversión, excelencia clínica y responsabilidad en el uso de los recursos públicos”.

¿Qué profesionales intervienen en la protonterapia?

El doctor Míguez asegura que los profesionales que van a trabajar directamente en las unidades serán radiofísicos, oncólogos radioterápicos, técnicos especialistas en radioterapia, técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería, celadores, administrativos y enfermeras. Pero también será importante la participación en los equipos multidisciplinares de anestesistas, pediatras y radiólogos, "al igual que el papel de todos los miembros de los comités multidisciplinares de cáncer ya existentes en el Sistema Sanitario Público de Andalucía".