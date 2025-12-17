La Navidad arranca pasada por agua en Sevilla: la Aemet avisa de lluvias en los días clave

A solo unos días de las fiestas, la Aemet ha lanzado ya un primer pronóstico para Sevilla. Y no es muy halagüeño: la Navidad arrancará pasada por agua en la provincia. En concreto, se esperan lluvias para el lunes, día de la Lotería, y en menor medida también para el 24 y 25 de diciembre. "Podría haber algo de precipitación durante la mañana de Nochebuena, y un poco también en la primera mitad de la jornada del 25", ha apuntado este miércoles Juan de Dios del Pino, delegado territorial en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología.

"Para este domingo, una borrasca se va a acercar al norte del Cantábrico y va a dejar precipitaciones en casi toda Andalucía. Habría lluvia esta jornada, aunque no tiene por qué ser durante todo el día", ha señalado Del Pino. Al día siguiente, el lunes 22 de diciembre, fecha del sorteo nacional de Lotería de Navidad, "todavía quedaría lluvia de esa borrasca", tal como ha subrayado el delegado territorial de la Aemet.

"Por su parte, no se espera gran cosa para el 24 de diciembre. Puede llover por la mañana, sobre todo en la parte de Huelva, aunque no parece que se pueda prolongar a la noche de Nochebuena", ha detallado Juan de Dios del Pino en rueda de prensa. "Para el 25 de diciembre, poca lluvia también en Sevilla, y sería principalmente durante las primeras horas, no ya por la tarde y la noche de Navidad".

En cuanto a las temperaturas de estas jornadas, en la provincia sevillana se espera que estén "rondando la media", según las primeras predicciones de la Aemet. "Podrían estar incluso algo por encima de la media, pero nunca demasiado altas ni relativamente bajas. En torno a los 16 y 17ºC de media por lo general", tal como ha afirmado el delegado territorial de esta agencia meteorológica.