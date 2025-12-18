Arranca la fabricación de los cinco nuevos trenes para aliviar el colapso de la línea 1 de metro: entrarán en servicio en 2028

Los nuevos trenes para la línea 1 de Metro de Sevilla ya están adjudicados. Será CAF la empresa que se encargará de ejecutar los vehículos que deben reforzar el servicio especialmente saturado en hora punta. El objetivo de la Junta de Andalucía es que puedan estar en servicio en 2028 y que a partir de esta fecha la flota completa ascienda a 26 unidades.

Metro de Sevilla ha adjudicado este jueves el nuevo contrato que supone una inversión de 30,2 millones de euros que incluye tanto la fabricación de los vehículos como los trabajos de mantenimiento durante los primeros seis años de funcionamiento. Las nuevas unidades tendrán mejoras en diseño y en cuanto a los sistemas técnicos aunque mantienen el mismo modelo de las que se encuentran en estos momentos en circulación.

El plazo estimado para la entrega de los nuevos trenes se sitúa en torno a los dos años, de acuerdo con los plazos habituales de fabricación y homologación de este tipo de material ferroviario por lo que estarán en servicio entre finales de 2028 y principios de 2029.

Saturación en la línea 1 de metro

La compra de estas nuevas unidades se produce después de meses de análisis, negociaciones y estudios para formalizar este contrato imprescindible para reforzar el servicio ante el incremento de la demanda experimentada por la línea 1 de metro.

Según los datos de la Junta de Andalucía, a partir de los años 2023 y 2024, una vez superados los efectos que la crisis sanitaria de la COVID-19 tuvo sobre el comportamiento de la demanda del transporte público, como consecuencia de las restricciones aplicadas en materia de movilidad, la Línea 1 ha registrado un crecimiento sustancial, por encima del umbral de los 17 millones de usuario anuales previos a la pandemia. Una tendencia que se ha visto también favorecida por las bonificaciones estatal y autonómica al precio de los títulos de viaje recurrentes (bonos multiviajes) desde el año 2022. Así, en 2023, Metro de Sevilla superó los 20 millones de usuarios en 2023 y elevó su cifra a 22,69 millones de pasajeros el pasado 2024, con un crecimiento del 33%.

"Se trata de un crecimiento significativo que no estaba contemplado en el contrato de concesión administrativa de la Línea 1 del suburbano para este periodo, en el que el abaratamiento de los títulos de viaje, a raíz de los decretos aprobados y prorrogados desde 2022 para la bonificación de los bonos multiviaje (que equivalen al 97% de los títulos validados en la Línea 1), ha contribuido a esta demanda excepcional", explica la Consejería de Fomento.

Estas cifras provocan la saturación que viven los algo más de 60.000 viajeros de media que hacen uso de la línea 1 de manera diaria. El promedio de viajeros anual durante 2024 se situó en los 61.997 usuarios por día, frente a los 55.970 de 2023. Y en las jornadas laborables la media se elevó a 70.626 usuarios por día. Especialmente problemáticas son las horas punta.