La Campana reabre al tránsito peatonal hasta la calle Santa María de Gracia

Hoy jueves, 18 de diciembre, se amplía la zona de tránsito exclusivamente peatonal de la Campana hasta la calle Santa María de Gracia

Se amplía la zona de tránsito peatonal de la Campana hasta la calle Santa María de Gracia.

Se amplía la zona de tránsito peatonal de la Campana hasta la calle Santa María de Gracia. / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

Las obras de la segunda fase del tranvibús desde Santa Justa a Plaza del Duque de Sevilla sigue adelante y las actuaciones en distintas zonas del centro histórico están en marcha. Con el arranque del Plan de Movilidad de Navidad 2025-26, el Ayuntamiento habilitará zonas de paso en la Campana entre las obras para facilitar el paso de los viandantes y paliar el posible embotellamiento.

Hoy jueves, 18 de diciembre, se amplía la zona de tránsito exclusivamente peatonal de la Campana hasta la calle Santa María de Gracia. De esta forma, se mejora la fluidez y seguridad del tránsito peatonal durante las fiestas navideñas.

Así será la segunda fase del tranvibús

El Ayuntamiento activó ya el pasado jueves 20 de noviembre la fase 2 de las obras de ampliación del carril bus segregado Santa Justa–Plaza del Duque para la línea del tranvibús, un proyecto clave que reforzará la conexión del Distrito Sevilla Este–Alcosa–Torreblanca con Nervión, en funcionamiento desde septiembre, y que implica nuevos cortes y ajustes de tráfico en pleno Casco Antiguo.

En este sentido, el proyecto contempla desde ese día la ampliación del corte de tráfico existente en las calles La Campana y Martín Villa, hasta la entrada al aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, en la calle Laraña.

