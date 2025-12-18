El Ayuntamiento rechaza el diseño de la línea 3: presenta alegaciones por un metro subterráneo en Bermejales y Bellavista

La futura línea 3 del Metro de Sevilla, en su tramo sur desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme, discurrirá en superficie por el Paseo de Europa de los Bermejales, por Palmas Altas y por la Avenida de Bellavista hasta el Hospital de Valme. Este recorrido recogido en el estudio informativo elaborado por la Consejería de Fomento se ha encontrado con el rechazo de las entidades vecinales de los dos barrios que han calificado esta propuesta como de "segunda" y han advertido de las consecuencias que tendrá para las principales vías, espacios libres y zonas verdes.

El Ayuntamiento de Sevilla ha formalizado su rechazo a este recorrido al presentar alegaciones al estudio informativo registradas por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en tiempo y forma. En estas propuestas, según ha anunciado el alcalde, José Luis Sanz, se solicita que el trayecto sea completo subterráneo y que, por tanto, se frene la posibilidad de que cruce en superficie Bermejales y Bellavista.

"Hemos presentado alegaciones para que el trazado sea soterrado en todo el recorrido. Porque nuestra prioridad es defender los intereses de todos los barrios de Sevilla y no engañar a los vecinos", apuntó el alcalde de Sevilla durante un pleno municipal en el que defendió que este nuevo estudio informativo, promovido desde el Gobierno andaluz, es el que ha incluido por primera vez a Bellavista en el trazado en "vez de pasar por un barrio que aún no existe", en referencia a Cortijo del Cuarto.

En esta línea, la Junta de Andalucía tras mantener reuniones con los distintos colectivos y asociaciones ya ha anunciado su intención de revisar las alegaciones y replantear el trazado en superficie por los barrios de Bermejales y Bellavista.

El PSOE pide contundencia al alcalde en defensa del Metro

El anuncio de alegaciones del alcalde se ha producido en la sesión de control del Ayuntamiento al ser requerido por el portavoz socialista, Antonio Muñoz, quien reivindicó que el metro debía discurrir en subterráneo en el tramo sur tal y como ocurre en el resto del recorrido por la ciudad (salvo en la primera parte de la línea 3 norte antes de llegar a Pino Montano).

"El alcalde debe aclarar si está con los vecinos,. y si va a defender un metro subterráneo y que no sea de segunda. No ha hecho los deberes y se está plegando a los intereses de la Junta, en vez de apoyar a los vecinos", explicó el portavoz socialista, quien subrayó que el PSOE ha registrado sus alegaciones para que el metro vaya bajo tierra en Bermejales y Bellavista.

En esta misma línea se han posicionado distintas entidades vecinales de los barrios afectados así como la asociación Sevilla Quiere Metro que ha pedido un replanteamiento del trazado que garantice que vaya en subterráneo.