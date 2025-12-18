Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera

Uno de los buffets libres mejor valorados de la provincia de Sevilla. Así definen a uno de los restaurantes más emblemáticos de Alcalá de Guadaíra que ha logrado una puntuación de 4,5 sobre 5 tras recibir casi 1.200 reseñas de su clientela sobre su comida casera y de todas las especialidades.

Este negocio que se ha convertido en uno de los más visitados de la zona es el Wok Nou Port, un buffet libre localizado en el Centro Comercial Los Alcores de Alcalá de Guadaíra en el que se puede comer y beber de forma ilimitada su amplia oferta.

Comida y bebida ilimitada en este restaurante de Alcalá de Guadaíra

De ese modo, su clientela puede degustar toda la comida que desee de su carta, compuesta por comida tanto "100% española" como típica americana, china y japonesa.

Esto permite que los usuarios puedan probar tanto ensaladas, guisos, pastas, arroces, marisco, pizzas, sushi y fritos, como todo tipo de comida oriental y una amplia variedad de postres que también se pueden comer sin límite.

Uno de los buffets libres mejor valorados de Sevilla, en Alcalá de Guadaíra / Centro Comercial Los Alcores

Su amplia variedad de cocinados de todas las especialidades, con la bebida incluida, se pueden degustar a un precio de 15,75 euros entre semana y en el tramo horario de mediodía.

Precios de uno de los buffets libres mejor valorados de Sevilla

Este precio aumenta hasta los 17,75 euros los fines de semana, los festivos y en el turno de noche. El precio disminuye en el caso de los niños, que podrán comer en este local por 4,50 euros en el caso de tener 3 años o más y llegar a un máximo de 105 centímetros de altura.

En el caso de los niños que midan entre 105 y 140 centímetros, el precio será de 7,45 euros; mientras que los menores que tengan más de 140 centímetros tendrán que abonar el precio de adulto, que será de 15,75 euros o 17,75 euros, según el día y el tramo horario en el que acudan al negocio.

Este buffet libre localizado en el Centro Comercial Los Alcores se puede visitar todos los días de la semana en horario de 13.00 a 16.30 horas, y de 20.30 a 00.00 horas.