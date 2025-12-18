Los 10 planes de Navidad en Sevilla para bebés y niños de 0 a 3 años

Con el calendario cultural y de ocio repleto de actividades, Sevilla ya ha emprendido el objetivo de celebrar la Navidad con todo tipo de iniciativas para todas las edades, con mercadillos, talleres, teatros, visitas y un sinfín de opciones.

Para todos aquellos padres que se encuentran en la tesitura de querer disfrutar de estas fiestas con sus hijos más pequeños, pero con una programación adecuada para su edad, tanto la capital como el resto de provincia ofrece una amplia variedad de iniciativas perfectas para estas fechas.

Navidad Park, el parque de atracciones navideño más grande de Andalucía

Para quienes tengan hijos de menos de 3 años, son innumerables los planes que se pueden realizar sin tener que salir de la misma capital. Entre ellos destaca Navidad Park de Dos Hermanas, el parque de atracciones navideño más grande de toda Andalucía.

Con un amplio recinto con más de 10.000 metros cuadrados de extensión, este entorno cuenta con más de 40 propuestas de ocio, con atracciones para los más pequeños, además de una hermosa ambientación, decoración navideña, villancicos y nevadas programadas que conquistará a los más pequeños

Este parque se mantendrá abierto hasta el próximo 6 de enero, en dos tramos horarios diferentes. De ese modo, hasta el 19 de diciembre se podrá visitar de lunes a viernes de 16.00 a 22.00 horas, y los fines de semana y festivos de 11.30 a 22.00 horas.

Por su parte, desde el 20 de diciembre al 6 de enero, se amplía el horario de lunes a viernes de 12.00 a 22.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos el horario será de 11.30 a 22.00 horas.

Setalandia, otro de los parques más recomendados para todas las edades

Otro de los planes que se pueden realizar en Sevilla con bebés y niños de hasta 3 años es visitar Setalandia, un parque temático de Navidad situado en las Setas de Sevilla que llena este reconocido lugar de atracciones, mercadillos artesanales, árboles y luces para compartir con vecinos y visitantes el espíritu navideño.

Este parque temático se mantendrá abierto hasta el 5 de enero con entrada completamente gratuita al recinto, lo que permitirá a las familias disfrutar con los más pequeños de las luces, colores y villancicos que protagonizan el lugar.

Setalandia, el parque navideño de las Setas de Sevilla / Setalandia

Además, cuentan con diversas atracciones para todas las edades, como su mini noria navideña, el tren infantil o el tiovivo navideño, cuyas entradas se podrán adquirir en la propia taquilla.

Tanto su decoración como sus atracciones se podrán disfrutar hasta el 5 de enero de 11.00 a 22.00 horas, a excepción del 24 y 31 de diciembre, que se mantendrá cerrado. Los días 25 de diciembre y 1 de enero, por su parte, el horario será de 11.00 a 16.00 horas.

Visitas navideñas en el parque navideño de Prado de San Sebastián

Siguiendo con la estela de parques navideños en los que los más pequeños pueden disfrutar de sus atracciones, actuaciones y decoración se encuentra el parque navideño Hielo Azul del Prado de San Sebastián de Sevilla.

Un parque que, además de una gran pista de hielo natural para los mayores, cuenta con todo tipo de atracciones para los más pequeños, así como visitas sorpresa de Papa Noel y los Reyes Magos, que llenarán de ilusión a los bebés.

Nevadas en el Parque Navideño Hielo Azul en el Prado de San Sebastián. / El Correo

De igual modo, este enclave cuenta con pintacaras, puestos de artesanía y gastronomía, así como sus clásicas nevadas programadas cada media hora, que harán sentir a los niños como si estuvieran en una postal navideña. Estas instalaciones están ya abiertas desde finales de noviembre y se extenderán hasta el 6 de enero ininterrumpidamente.

El acceso a este parque navideño en el Prado de San Sebastián es gratuito aunque tiene un coste el patinar sobre hielo y las atracciones. El horario los días lectivos es de 16.30 a 22 horas; los festivos es de 12.00 a 22.00 horas.

Parque Navideños Los Bermejales

El Parque Sur de Los Bermejales, en Sevilla, se transforma durante estas fiestas en una postal de cuento con 'Navidad Mágica', una iniciativa que dispone de una amplia variedad de actividades para toda la familia.

Así, este evento cuenta con todo tipo de atracciones para los menores, así como puestos, zonas de restauración y ambientación única que hará a los menores de 3 años disfrutar de un espíritu navideño único.

Todo esto estará disponible hasta el 4 de enero en horario de 16.30 a 22.00 horas los días laborales, y de 12.00 a 22.00 horas los fines de semana y vacaciones escolares.

Los días 24 y 31 de diciembre, por su parte, estará abierto hasta las 16 horas, mientras que el 25 de diciembre y 1 de enero, el horario será desde las 16.30 horas.

Navigalia, otra de las grandes citas para visitar con niños

Otra de las posibilidades de ocio con los que cuenta las familias con niños pequeños es disfrutar de Navigalia: Misión Regalo, la nueva edición del espectáculo multimedia que se ha consolidado como una de las grandes citas de la programación navideña de la ciudad.

Una propuesta que podrá disfrutarse entre el 18 de diciembre y el 4 de enero y que vuelve a convertir la orilla del Guadalquivir, frente al barrio de Triana, en un gran escenario cultural al aire libre.

Espectáculo de Navigalia 2024 en Sevilla titulado Al Rescate de la Navidad / Jorge Jiménez

Así, los más pequeños podrán disfrutar de un cuento navideño protagonizado por Sevilla y pensado para el disfrutar de los visitantes de todas las edades gracias a su espectáculo multisensorial, que combina proyecciones, artes escénicas, música, iluminación, efectos especiales y una narrativa profundamente sevillana.

Una historia que arranca con la llegada de los Reyes Magos a Sevilla, que se ven envueltos en una aventura tras perder los regalos, así como el oro, el incienso y la mirra.

Este cuento se representará del miércoles 18 al 23 y del 26 al 30 de diciembre, así como del 2 al 4 de enero, con cinco pases diarios a las 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

Cada pase tendrá una duración de entre 12 y 23 minutos y contará con 1.842 localidades, de las que 30 están reservadas para personas con movilidad reducida. En total, se pondrán a la venta 128.940 entradas para todas las funciones.

Naturaleza Encendida del Real Alcázar de Sevilla

Las familias también pueden disfrutar del espectáculo Naturaleza Encendida, un evento celebrado en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla que, a través de un universo de luz, arte y simbolismo, sumerge a los visitantes a un mundo de magia en el que se conmemora el 500 aniversario del desfile nupcial de Carlos V e Isabel de Portugal, así como los siete arcos triunfales que lo acompañaron.

Así, las esculturas de los jardines se transformarán en siete zonas, cada una convertida en un universo propio de color y magia cuyo recorrido tiene una duración aproximada de 45 minutos.

El espectáculo 'Naturaleza Encendida' en una imagen de archivo. / NATURALEZA ENCENDIDA - Archivo

Este evento que tendrá pases diarios cada 15 minutos desde las 19.00 hasta las 22.45 horas tiene la ventaja de que los menores de 3 años no tienen que abonar entrada para acudir al espectáculo, aunque deberán reservar un ticket especial gratuito y acreditarse en la puerta mostrando el DNI, pasaporte, certificado de nacimiento o libro de familia.

Navidad en el Acuario de Sevilla

El Acuario de Sevilla se transforma esta Navidad en un mundo de fantasía con 'Los seres mágicos del océano', una iniciativa inspirada en los animales más asombrosos del mar y en la magia del propio océano.

Un evento que se mantendrá hasta el 6 de enero y que tendrá como protagonistas el pez luna, el pez unicornio, los peces voladores, la tortuga laúd y el ajolote, que cobrarán vida a través de una exposición, invitando a los más pequeños a sumergirse en su mundo para conocer de cerca estos animales.

Esta iniciativa se podrá visitar de forma totalmente gratuita de lunes a viernes de 11.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 17.00 horas, mientras que los sábados y domingos será de 11.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.00 horas.

Los días 24 y 31 de diciembre, y el 5 de enero, el horario será de 12.00 a 14.00 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero permanecerá cerrado.

Además, los más pequeños podrán contemplar en este lugar un Belén marino, creado a través de figuras de metacrilato instaladas en el tanque del Manglar, en el que conviven con cientos de peces.

Gira de Cantajuegos en Sevilla

Para continuar celebrando la Navidad en Sevilla con ocio y cultura, el escenario del Cartuja Center Cite acogerá la actuación de 'Cantajuego', el grupo que supuso una revolución en su día y que, en la actualidad, cumple 20 años.

Dos décadas en las que estos artistas han brindado ilusión y fantasía a niños de todas las edades y que ahora celebra una gira especial que le hace parar en Sevilla, donde los más pequeños podrán disfrutar de los cantajuegos Puli, Ainhoa, Rodri, Eugenia y amigos como Pepe, Buby y Coco.

En total, los menores podrán disfrutar de 80 minutos de música, baile y diversión a puro ritmo Cantajuego dedicado para todas las edades. Este evento se celebrará el 21 de diciembre en dos pases diferentes, uno a las 12.30 horas y otro a las 17.00 horas, con un precio que parte de los 14 euros.

El Show de Bluey

Otro de los hitos culturales de estas Navidades para los más pequeños se producirá el 2 y 3 de enero en el Cartuja Center con 'El Show de Bluey', un espectáculo para todos los públicos que permite conocer la versión en vivo del éxito infantil que ha agotado entradas en Australia, Estados Unidos e Inglaterra.

Este evento que se inspira en la serie animada Bluey llegará a Sevilla para que los más pequeños puedan ver de cerca a Bluey, Bingo, y a mamá y papá Chilli y Bandit con divertidos juegos, escenas familiares entrañables, marionetas ingeniosamente diseñadas y decorados que recrean fielmente el mundo del programa.

Para este espectáculo, que tendrá una duración de 50 minutos, la organización ha habilitado consigna gratuita para carritos.

El show contará con distintos pases, el 2 de enero a las 16.00 y a las 18.30 horas, y el 3 de enero a las 12.00 y las 18.30 horas. Este evento cuenta con dos tarifas diferenciadas, una para los menores de entre 0 y 10 años y otra para los mayores de esa edad, que oscilan desde los 23 euros en el caso de los menores y los 28 euros para los de más de 10 años.

Visitas navideñas con bebés y niños

Y como ocurre con toda la población, uno de los planes favoritos tanto para adultos como para los más pequeños es adentrarse en el resto de la provincia y descubrir rincones de cuento que les hagan sentir que se han trasladado a un mundo de fantasía.

Así, la provincia cuenta con una amplia variedad de municipios que engalanan sus calles con árboles, luces y villancicos para convertirse en una postal navideña difícil de olvidar. Entre ellos destacan localidades como Alcolea del Río, un municipio que ha modificado sus calles hasta convertirlas en un "gran escenario navideño".

Además, esta localidad ha realizado una amplia programación de actividades culturales, lúdicas y tradicionales para toda la familia, con espectáculos de magia y circo, obras teatrales, festivales de villancicos, cuentacuentos, papanoeladas infantiles, pasacalles, música y zambombás.

El municipio también dispondrá de forma diaria hasta el 6 de enero de diversos hinchables en la Avenida Príncipe Felipe, así como puestos de comida para degustar los tradicionales buñuelos, palomitas y toda clase de bocados propios de la época.

A esto se suman sus cuentacuentos con música, espectáculos de Disney, teatros, circos, zambombás y su Festival de Villancicos.