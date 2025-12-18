El Gobierno concede más de 3 millones en ayudas para dos hoteles de cuatro estrellas en Sevilla Este y Plaza Nueva

Dos de los hoteles de cuatro estrellas que están proyectados en Sevilla han captado más de tres millones de euros del Gobierno central a través de los incentivos regionales que impulsa el Ministerio de Hacienda. Estos dos nuevos establecimientos, cuyos proyectos son conocidos, se ubican en Sevilla Este y en Plaza Nueva.

El primero de ellos es el que ha obtenido una ayuda más elevada. Según ha informado la cartera que dirige María Jesús Montero, Hacienda ha aprobado casi 2,5 millones para la sociedad Hotel Vs Sevilla Este, S.L., para una inversión que asciende a los 11,9 millones de euros. Se trata del hotel proyectado por la cadena sevillana AZZ Hoteles en Sevilla Este, que el pasado mes de octubre obtuvo luz verde por parte de la Gerencia de Urbanismo para ejecutar las obras de nueva planta del edificio y que está dirigido al sector de los negocios y a las familias.

"Este tipo de subvenciones son fundamentales para el impulso de proyectos como el de AZZ Hoteles en Sevilla Este, más si cabe teniendo en cuenta el aumento de los costes constantes a los que nos enfrentamos en la actualidad", ha subrayado el CEO de la cadena sevillana, Nicolás Álvarez.

Recreación del futuro establecimiento de AZZ Hoteles publicado en la web de Vivasur. / Vivasur

Enfocado al turismo de negocios

Será un hotel de cuatro estrellas con plazas de aparcamientos y estará ubicado en el número 1 de la avenida Via Apia, justo al lado de la A-92 y de la avenida del Deporte. Como ya explicó su consejero delegado, Nicolás Álvarez, a este periódico, tendrá unas 250 habitaciones.

Además, también ofrecerá medio centenar de apartamentos turísticos, además de salones para eventos y convenciones, salas de reuniones, amplias zonas verdes y piscina exterior, según consta en la descripción de Visasur, empresa sevillana ligada a AZZ Hoteles en esta área de negocio.

Obras en el antiguo edificio de Telefónica

Por otro lado, Hacienda ha concedido más de 640.000 euros al establecimiento de cuatro estrellas que se ubicará en el antiguo edificio de Telefónica de la Plaza Nueva y que operará Orbity Management. Este hotel ocupará la plantas primera, segunda y tercera, además del ático, el sótano y dos zonas de la planta baja, donde están las escaleras y se situarán los accesos del edificio. El establecimiento tendrá un total de 43 habitaciones, con dos ascensores.

Situado en la Plaza Nueva junto al Arquillo del Ayuntamiento, el edificio de Telefónica (1926- 1928) es una obra clave de Juan Talavera y Heredia. La decoración toma los modelos barrocos de la Iglesia de San Luis, el Palacio de San Telmo, y la Iglesia de la Magdalena.

El resto de la planta baja no forma parte del proyecto y no se actuará en ella, tramitándose su reforma en un expediente aparte. En el sótano se situarán las instalaciones de los servicios del edificio, usos no residenciales, mientras que no habrá plazas de aparcamiento, que se situarán en algún edificio cercano.

En la planta baja se contempla un local comercial, inferior a los 350 metros cuadrados, pero también se tramitará aparte. En el proyecto está incluida la recuperación del patio interior hasta el sótano, encaminada a recuperar la morfología original del edificio. Las obras ya están iniciadas, ya que hace más de un año que obtuvo los permisos pertinentes por parte de Urbanismo.