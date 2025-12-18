Muere un motorista tras chocar contra una rotonda en Palomares del Río

Un motorista de 59 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la noche del martes en Palomares del Río (Sevilla), según ha informado el servicio de emergencias 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Ya son cuatro las víctimas mortales por accidentes de moto en la provincia de Sevilla en, solo un mes.

El teléfono 1-1-2 recibió a las 23:30 horas una llamada de socorro que alertaba de un motorista herido en la A-8058 tras colisionar contra la rotonda que conecta con la SE-40. De inmediato, la sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico.

El motorista falleció en el lugar del siniestro a pesar de los intentos de los servicios sanitarios por salvarle la vida.

Ya son cuatro las muertes de motoristas en un mes

Tras este fallecimiento en Palomares del Río, ya son cuatro las juertes de motoristas en solo un mes. El 17 de noviembre, un hombre murió en la avenida de Carlos V tras perder el control de su moto. El pasado domingo perdió la vida otro varón de 47 años en el puente de San Bernardo en circunstancias similares. Y este mismo martes, un motorista de 53 años falleció después de chocar contra un turismo en el puente del Cristo de la Expiración. Cuatro víctimas mortales en menos de un mes en varios de los puntos de la provincia de Sevilla.