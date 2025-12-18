Este es el municipio de Sevilla donde más ha tocado la Lotería de Navidad y el Gordo

A lo largo de la historia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la fortuna ha sido esquiva con la provincia de Sevilla. De sus 106 municipios, solo una minoría ha tenido alguna vez la suerte de ver caer el Gordo, concentrándose además en gran medida en la capital, donde el mayor número de administraciones ha multiplicado las posibilidades. En el resto de la provincia, apenas un puñado de localidades puede presumir de haber celebrado el primer premio.

Dónde ha tocado el Gordo en Sevilla

Sevilla capital se lleva la palma con 19 veces cayendo el primer premio, con la lógica de ser el municipio más poblado con un sinfin de administraciones repartidas por la ciudad. El Gordo tocó en los años 1822, 1839, 1867, 1868, 1873, 1883, 1884, 1946, 1951, 1956, 1961, 1962, 1978, 1992, 1998, 2018, 2019, 2022 y 2023.

En la provincia de Sevilla, excluyendo la capital, hay 14 pueblos donde ha recaído la suerte con el Gordo, siendo el año 2023 el más generoso con siete municipios afortunados: Constantina, Dos Hermanas, Écija, Los Rosales (Tocina), Mairena del Alcor, Morón de la Frontera y San Juan de Aznalfarache.

El año 2018 también fue un año relevante con cuatro pueblos agraciados con el Gordo de Navidad: Aznalcázar, El Coronil, Lora del Río y Vallamanrique de la Condesa. Y finalmente tres municipios más de Sevilla celebraron el Gordo con sus vecinos: Santiponce en 2006, Sanlúcar la Mayor en 2013 y Castilleja de la Cuesta en 2022.

En definitiva, de los 106 municipios de Sevilla solo 33 han disfrutado del Gordo de la Lotería de Navidad desde que empezara el sorteo a andar y 73 se han quedado a las puertas, esperemos que cambie la suerte en este próximo.