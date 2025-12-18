Una Navidad repleta de citas en Sevilla que no puedes perderte: jazz, musicales, poesía y exposiciones

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, informa sobre la programación cultural disponible del 18 al 24 de diciembre en Sevilla. Calidad, emoción y accesibilidad, con propuestas que van de Navigalia a recitales líricos en espacios patrimoniales.

Manuel Borraz QT - Jazz & Clubs

El pianista y compositor Manuel Borraz presenta Perseverance, un proyecto de jazz contemporáneo que combina tradición y diversidad estilística con una marcada vocación emocional. Acompañado por Álvaro del Valle (guitarra), Ander García (contrabajo) y Fran Gayo (batería), el cuarteto propone un viaje sonoro vibrante, cercano y lleno de matices que ha sido aplaudido en escenarios de todo el país.

Día: Jueves, 18 de diciembre de 2025

Lugar: Espacio Turina | Sala Silvio

Hora: 20:00

Entradas: 12 € / 6 € en icas.sevilla.org

Orquesta Barroca de Sevilla - Música Antigua

El tradicional Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla reúne de nuevo a la Orquesta Barroca de Sevilla, esta vez bajo la dirección de Martyna Pastuszka -artista en residencia 2025-26- y con la participación de la soprano Aurora Peña. Un programa festivo que recorre obras navideñas del Barroco europeo, con partituras de Bach, Haendel, Torelli, Locatelli y Telemann, entre el esplendor instrumental y la emoción sacra.

Día: Viernes, 19 de diciembre de 2025

Lugar: Espacio Turina | Sala Silvio

Hora: 20:00

Entradas: 30 € / 15 € en icas.sevilla.org

Ilya Gringolts, Lawrence Power y Nicolas Altstaedt – Música de cámara

Tres referentes internacionales de la cuerda frotada - Ilya Gringolts (violín), Lawrence Power (viola) y Nicolas Altstaedt (violonchelo) - se unen en un singular recital de cámara para explorar cinco siglos de música para trío de cuerdas. El programa incluye obras de Bach, Purcell, Sibelius, Kurtág, Kodály, Rihm y otros autores que, desde el Renacimiento hasta la vanguardia, construyen un recorrido tan diverso como cohesionado, en una puesta en escena marcada por la sensibilidad interpretativa y la arquitectura sonora.

Día: sábado, 20 de diciembre de 2025

Lugar: Sala Silvio

Hora: 20:00

Entradas: 18 € en icas.sevilla.org

Navigalia: ‘Misión regalo’

El gran espectáculo navideño de Sevilla regresa con fuerza: Navigalia presenta este año Misión regalo, una nueva historia en la que la ciudad se convierte en protagonista de un cuento de Navidad lleno de magia y luz.

La orilla del Guadalquivir, junto al puente de Triana, acogerá de nuevo esta experiencia inmersiva que, con una mayor duración (23 minutos) y un aforo ampliado a 1.900 personas por pase, permitirá a más de 130.000 asistentes disfrutar del espíritu navideño en un entorno único.

Días: del 18 al 23 de diciembre, del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero

Lugar: Orilla del Guadalquivir, frente a Triana

Horarios: 18:45h, 19:40h, 20:35h, 21:30h y 22:25h

Duración: 23 minutos por pase

Entradas: 2 euros

‘Debéisme cuanto he escrito’

El dramaturgo y director Julio Béjar y el músico Fran Elara se unen para rendir homenaje a Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento con una propuesta escénica que combina la lectura de textos del poeta y un espacio sonoro en directo. Un acto conmemorativo que celebra la vigencia de su palabra y su huella en la literatura del siglo XX.

Día: Domingo, 21 de diciembre de 2025

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: 12:30 h

Entradas: Desde 10 € en icas.sacatuentrada.es

Embajadores de la Navidad – Juan Jesús Rodríguez

El Real Alcázar acoge este diciembre el ciclo lírico Embajadores de la Navidad, que reunirá en el Salón de Embajadores a tres destacadas figuras del panorama operístico nacional: tras el recital de Ainhoa Arteta, llegan Ismael Jordi y hoy, Juan Jesús Rodríguez (18 diciembre). Un escenario único para recitales gratuitos que se celebrarán a las 20:00 h., con acceso por la Puerta del León.

Día: 18 de diciembre

Lugar: Salón de Embajadores del Real Alcázar

Hora: 20:00 h

Entradas: Gratuitas, nominales y limitadas a una por persona, podrán retirarse presentando el DNI en la taquilla del Patio de Banderas (lunes previo a cada concierto a partir de las 18:00 h).

Ciclo musical en el Salón de los Tapices

El Salón de los Tapices del Real Alcázar será escenario de un ciclo musical navideño con entrada libre hasta completar aforo. La programación incluye conciertos de coros tradicionales, formaciones locales y agrupaciones instrumentales, con una propuesta variada pensada para todos los públicos en pleno corazón del recinto palaciego.

Programación:

20 de diciembre - 18:00h - Coro Novaria de Villanueva

21 de diciembre - 18:30h - Coro de la Hermandad de la Hiniesta

22 de diciembre - 20:00h - Concierto del Ateneo con la Banda Sinfónica Municipal

23 de diciembre – 18:30h y 20:30h - Doble función de zambomba

Días: del 20 al 23 de diciembre

Lugar: Salón de los Tapices del Real Alcázar

Hora: según programación (ver detalle arriba)

Entradas gratuitas hasta completar aforo

FIBES - ‘La historia interminable, el musical’

La historia interminable, el musical, una ambiciosa superproducción basada en la célebre novela de Michael Ende, llega al Auditorio FIBES II con una puesta en escena que transporta al público al mágico Reino de Fantasía. Con criaturas animatrónicas como Fújur, Artax o el Comerrocas, el espectáculo marca un hito en el teatro español por su innovación técnica y visual. Producido por la andaluza beon. Entertainment, incluye 16 temas musicales, entre ellos el icónico Never Ending Story, y ofrece una experiencia única para toda la familia.

Días: del 19 de diciembre al 4 de enero

Lugar: FIBES II

Hora: 16:30 y 20:30 h; domingos a las 12:30 y 18:00 h

Entradas: desde 39 € en fibestickets.es

Exposición temporal ‘Sorolla en el Alcázar de Sevilla’

Arranca la exposición dedicada a Joaquín Sorolla el 16 de diciembre en el Real Alcázar de Sevilla, una muestra que recorre el vínculo del pintor con los jardines y espacios del monumento. Bajo la dirección de Ana Jáuregui y fruto de la colaboración entre el Patronato del Real Alcázar, la Fundación Museo Sorolla y la Fundación Bancaria Unicaja, esta cita cultural se presenta como uno de los grandes hitos del año en la ciudad.

Día: Hasta el 1 de marzo de 2026

Lugar: Real Alcázar de Sevilla

Hora: de 9:30 a 17:00

Entradas: disponibles en la web oficial del Real Alcázar de Sevilla

Exposición – ‘Dear Artist’ de Ana Sánchez Valderrábanos

Memoria, salud mental y simbolismo inconsciente son los temas que aborda Ana S. Valderrábanos en Dear Artist, una propuesta que combina arte textil, poética visual y carga conceptual. Con influencias del legado de Anni Albers y las “Asafo Flags”, sus piezas realizadas con telas reutilizadas e hilos bordados construyen un lenguaje íntimo y narrativo que pone en diálogo la artesanía tradicional y la creación contemporánea.

Día: Hasta el 8 de febrero de 2026

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: inauguración 19:30 h | Horario habitual: Lunes-viernes de 10:00 a 20:00 h; Domingo y festivos, de 10:00-14:00h.

Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición ‘José María García de Paredes. Espacios de encuentro’

Con motivo del centenario del arquitecto andaluz José María García de Paredes, Sevilla acoge una gran retrospectiva que recorre cuatro décadas de su obra.

La muestra, organizada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla junto al Museo Reina Sofía y la Fundación ICO, reúne más de 400 piezas y pone en valor su estrecho vínculo con la música, el arte y la arquitectura moderna.

Día: Hasta el 18 de enero de 2026

Lugar: Real Fábrica de Artillería

Hora: De lunes a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición – ‘El perro negro’ de Paco Pérez Valencia

La Sala Atín Aya acoge "El perro negro", una exposición del artista Paco Pérez Valencia que propone un recorrido emocional por más de cuarenta años de creación. La muestra reúne más de 240 obras en las que el negro, el silencio y el color dialogan como símbolos de memoria, búsqueda y espiritualidad.

Día: Hasta el 11 de enero de 2026

Lugar: Sala Atín Aya (C/ Arguijo, 4)

Hora: martes a sábado, de 11:00-14:00h/17:00-20:00h

Entrada libre hasta completar aforo

Exposición- ‘Entre Coria y Grenoble’

El Espacio Santa Clara acoge la exposición Entre Coria y Grenoble, segunda entrega del ciclo Interrelaciones y Desvíos, con obras de Antonio Sosa y Quique Sarzamora y la curaduría de Juan Ramón Rodríguez-Mateo. La muestra da continuidad al diálogo iniciado por Federico Guzmán y Elisabetta de Luca sobre el vínculo entre arte, espacio y tiempo, reuniendo dos miradas que conectan territorios distintos a través de una misma inquietud creativa.

Día: Hasta el 22 de febrero de 2026

Lugar: Espacio Santa Clara

Hora: de martes a sábado, de 10:00 a 20:00 h · domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 h

Entrada gratuita hasta completar aforo

Exposición - ‘Una habitación propia’ de Concha Ybarra

La artista sevillana Concha Ybarra presenta en el Espacio Santa Clara la exposición “Una habitación propia”, un recorrido por 25 años de creación que combina pintura, cerámica, textil y papel en un universo íntimo y poético inspirado en el célebre ensayo de Virginia Woolf.

Día: Hasta el 22 de febrero de 2026

Lugar: Espacio Santa Clara

Horario: De martes a sábado, 10:00–14:00 y 17:00–20:00 h

Domingos y festivos, 10:00–14:00 h (lunes cerrado)

Entrada libre hasta completar aforo.

Exposición – ‘Viaje Mudéjar’ de Fernando Malo

El Centro de la Cerámica de Triana acoge Viaje mudéjar, una exposición del artista Fernando Malo que establece un diálogo entre el legado arquitectónico de la Aljafería de Zaragoza y el Real Alcázar de Sevilla. La muestra conecta tradición y modernidad a través de técnicas cerámicas históricas reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea.

Día: hasta el 28 de febrero

Lugar: Centro de la Cerámica de Triana

Hora: de martes a domingo, de 10:00-19:00h

Entrada libre hasta completar aforo