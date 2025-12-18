Navigalia estrena su nueva edición en el río: los Reyes Magos recorren Sevilla en busca de los regalos perdidos

Navigalia, el gran espectáculo audiovisual de la Navidad de Sevilla ha estrenado su nueva edición. En 'Misión Regalo' las imágenes proyectadas y los efectos multimedia en el río adentrarán a los espectadores que acudan al Muelle de la Sal en un mágico relato sevillano. La historia, diseñada para todas las edades, cuenta cómo los Reyes Magos en su llegada a Sevilla han perdido los regalos, el oro, el incienso y la mirra. A partir de ahí comienza una aventura que recorre monumentos, barrios y personajes históricos, desde Bécquer hasta La Roldana.

Esta edición del mapping en el río sevillano tiene una mayor presencia de elementos sevillanos. Son habituales las referencias e imágenes a distintas zonas de la ciudad como el Parque de María Luisa e incluso a la gastronomía local con comidas típicas como los buñuelos, el piripi o el adobo.

“En apenas dos ediciones, Navigalia se ha convertido en una propuesta única en España y uno de los momentos más esperados por los sevillanos durante las fiestas. Su enclave —la orilla del Guadalquivir frente al barrio de Triana— lo ha transformado en un escenario cultural abierto, inmersivo y totalmente integrado en nuestro paisaje”, explicó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien asistió a la inauguración del espectáculo en la tarde este jueves.

Fotogalería | Navigalia estrena su nueva edición en el río / José Manuel Vidal

Horarios y precio de Navigalia

En esta nueva edición, los espectáculos de Navigalia tienen una duración de 23 minutos. En cada función se ofrecerán 1.842 localidades además de otras 30 para personas con movilidad reducida, de forma que en esta Navidad 128.940 personas tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo audiovisual.

Navigalia podrá disfrutarse del 18 al 23 y del 26 al 30 de diciembre, y del 2 al 4 de enero, con cinco pases diarios a las 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 h.

El precio de la entrada es de 2 euros, y pueden adquirirse desde el pasado viernes en la web navigalia2025.com o en la taquilla del Teatro Lope de Vega.