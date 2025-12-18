Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los policías de Sevilla cobrarán hasta 595 euros por festivo: Vox y PP desbloquean el Plan de Navidad

A un solo día del arranque del programa de productividades, el Gobierno de José Luis Sanz ha podido sacar adelante los 4,5 millones de euros necesarios para pagar los pluses a los agentes

El Plan de Navidad de la Policía Local de Sevilla entra en vigor este 19 de diciembre.

El Plan de Navidad de la Policía Local de Sevilla entra en vigor este 19 de diciembre. / Eduardo Briones / Europa Press

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

A un solo día de la activación del Plan de Navidad de la Policía Local existía un problema: no había dinero. Sin embargo, después de un mes de conflicto laboral y varios rechazos en el Pleno, el Gobierno de José Luis Sanz ha podido sacar adelante este jueves los 4,5 millones de euros necesarios para pagar las horas extras a agentes en estas fiestas, gracias a la abstención de Vox y el voto de calidad del alcalde.

Hace casi un mes, Vox, PSOE y Con Podemos-IU votaron en contra de los 5,6 millones de euros que tenía preparados el Gobierno de Sanz para la Policía Local. Varias semanas después, el Pleno municipal ha aprobado al fin la cantidad prevista para el programa de productividades del Cuerpo, que arranca este 19 de diciembre y se prolonga hasta el 6 de enero. Un tiempo durante el que los efectivos policiales cobrarán pluses de hasta 595 euros por trabajar un festivo o día de fin de semana.

"Le agradezco al grupo Vox que con su abstención haya propiciado que salga el Plan de Navidad para que los sevillanos estén mucho más seguros estas fiestas", ha afirmado el portavoz municipal, Juan Bueno, tras la votación. "Se ha demostrado que hay gobernantes y miembros de la oposición responsables. Y otros que no lo son, porque hacen política hasta con la seguridad de nuestros vecinos, y ese es el acto más irresponsable que puede haber", ha asegurado Bueno.

"La seguridad de los sevillanos no se va a compremeter durante las fiestas. Solo eso ha motivado nuestra abstención, aunque bajo ningún concepto esto es un cheque en blanco", ha advertido Cristina Peláez, portavoz de Vox. "El problema no es solo falta de personal de la Policía Local: es también una falta absoluta de organización de este Gobierno", ha añadido Peláez durante su turno de palabra.

"Todo se debe hacer sobre la base de la negociación colectiva con los sindicatos. No puede ser traer temas por encima del informe de la Intervención y engañar a la Policía Local con partidas en unos presupuestos aún sin aprobar", le ha reprochado Juan Carlos Cabrera, del grupo local del PSOE, al Gobierno de Sanz. "El verdadero problema es que son ustedes unos chapuzas. Quiero saber cuál es el acuerdito con la extrema derecha para ese cambio de voto, porque la situación no ha cambiado", ha señalado por su parte Ismael Sánchez, portavoz de Con Podemos-IU.

Entre 400 y 595 euros extras por festivo

El Plan de Navidad recién aprobado, que abarca desde el 19 de diciembre hasta el 6 de enero (ambos incluidos), contempla un día de descanso y hasta 595 euros extras por cada festivo o jornada de fin de semana. Estos pagos en concepto de productividad dependen del cargo del agente y de si realiza su tarea en la vía pública o no. Así, un peón auxiliar de policía que trabaje en la calle un sábado o un festivo ingresará 400 euros más, mientras que el jefe del Cuerpo percibiría hasta 595 euros extras, según consta en un expediente oficial al que tuvo acceso El Correo de Andalucía.

Un agente raso cobraría un plus de hasta 479 euros -457 en caso de que se desempeñe en oficina-, y un oficial de la Policía Local, entre 473 y 495 euros. Todos ellos, con independencia de dónde desarrollen sus tareas, generarían además un día de descanso. Aunque para eso deben acudir al tajo en fin de semana, el día de la cabalgata de Reyes -entre las 12:00 y las 23:59- o alguno de los festivos recogidos en la propuesta: 24, 25 y 31 diciembre y 1 y 6 de enero.

Estas son las cifras y descansos que obtendría un agente esta Navidad por currar un festivo, en la cabalgata o en fin de semana. Si además le toca el turno de noche en dos fechas concretas, los extras aumentan: "Los servicios que se inicien a partir de las 22:00 del 25 de diciembre y del 1 de enero, generarán dos días de descanso y serán retribuidos en concepto de productividad con el doble de los importes".

TEMAS

