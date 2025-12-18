Sevilla y la Lotería de Navidad 2025: ¿dónde comprar el décimo ganador?

Aunque ningún punto de venta puede asegurar que la suerte sonría, lo cierto es que algunas administraciones de Loterías acaban destacando más que otras con el paso del tiempo. No solo por el azar, sino también por el volumen de décimos que ponen en circulación, lo que incrementa las opciones de repartir premios importantes. En Sevilla y su provincia existen administraciones que han adquirido fama por haber sellado grandes premios de la Lotería de Navidad a lo largo de la historia del sorteo, convirtiéndose en referentes para los jugadores.

Las administraciones señeras de Sevilla

La primera Administración de Loterías y una de las más conocidas es Sagasta, ubicada en la calle Sagasta, 13, en el centro de Sevilla. Empezó su andadura en el año 1919, es una de las más antiguas de España y de las que más premios ha repartido, por eso se llama la de "Los Millones".

Otro clásico de la capital hispalense es la de El Gato Negro, situada en la Avenida de la Constitución, 10. Abierta en 1934, es de parada obligatoria para sevillanos y turistas y ya es tradición sus colas para comprar décimos cuando se va acercando la fecha del sorteo. Compras el décimo y lo pasas con el azulejo del gato negro para que te dé suerte.

La tercera de la lista y no menos importante es La Campana, ubicada también en el centro de Sevilla en la calle Campana, 6, justo enfrente de la famosa confitería. Es otro enclave lotero archiconocido en Sevilla con gran auge para comprar décimos.

En la provincia de Sevilla hay una administración de Loterías que dio nada menos que 100 millones de euros en un solo sorteo, se trata de Vilches, en la calle Espartero, 10, en Osuna. Fue en el sorteo de la Lotería de Navidad en 2015, cuando tocó un segundo premio. Son tres generaciones de loteros desde la apertura del establecimiento en 1980.

Y finalmente Lluvia de Oro, otra de las administraciones de loterías señeras en Sevilla capital. Situada en la Plaza de la Encarnación (Centro de Sevilla), ha dado multitud de premios desde que se abrió en 1954: 36 premios Gordos de la Lotería Nacional, 1 Gordo de Navidad en 1956, 2 Gordos del Niño (1954 y 1968) y numerosos premios de Primitiva, Euromillones, Bonoloto y el Gordo.