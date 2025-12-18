Sevilla tendrá conexión directa con Belgrado: fechas y precios de la nueva línea de Air Serbia en el aeropuerto de San Pablo

Sevilla reforzará su papel como puerta aérea del sur de Europa con el anuncio de una nueva conexión directa con Belgrado, que entrará en servicio a partir del 30 de septiembre de 2026 de la mano de Air Serbia. Esta ruta se integra en la red internacional del aeropuerto de Sevilla y amplía las opciones de enlace con Europa del Este, en una apuesta por diversificar los mercados emisores y consolidar el crecimiento del tráfico internacional.

Los vuelos ya se encuentran disponibles en su página oficial, operarán los miércoles y sábados, con salidas desde Belgrado por la mañana y llegada a Sevilla alrededor de media mañana. La vuelta desde Sevilla hacia Belgrado también se realizará los miércoles y sábados, con salida a media mañana y llegada estimada a las 15:45 h, ofreciendo horarios cómodos para viajeros de negocios y turismo.

Los billetes están disponibles a partir de 130 € ida y alrededor del mismo precio la vuelta, ofreciendo una opción competitiva para quienes busquen viajar entre ambas ciudades de forma directa.

Destinos con Europa del Este desde el aeropuerto de Sevilla

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha valorado la iniciativa como un paso más en la estrategia municipal para situar a Sevilla en el mapa global de destinos urbanos, culturales y patrimoniales, destacando la confianza de las aerolíneas en la ciudad y su potencial turístico.

Los datos avalan este impulso, el aeropuerto de Sevilla cerró 2024 con más de 9,1 millones de pasajeros, un 13,7 % más que el año anterior, lo que lo convierte en uno de los periodos más sólidos de su historia reciente, afrontando este año con ampliaciones en servicios, mejoras en las instalaciones, nuevas conexiones y con propuestas de ampliación de horario. Además, la oferta de destinos en San Pablo continúa creciendo, en la temporada de invierno actual, el aeródromo sevillano conecta con más de 75 destinos internacionales, seis más que la temporada anterior, expandiendo las conexiones con Europa y reforzando la diversidad de mercados.

Este incremento de rutas se acompaña de otras novedades, en los últimos meses se han puesto en marcha enlaces directos a ciudades como Estambul, con dos vuelos diarios y se han reforzado conexiones con grandes centros europeos. Todo ello en un contexto en el que Sevilla se ha consolidado como un punto estratégico para atraer turismo multinacional durante todo el año, así como para fomentar intercambios culturales y económicos.