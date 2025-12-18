Siloé convierte el Cartuja Center en un clamor colectivo: "Vamos a desgastar el suelo aquí en Sevilla"

Siloé confirmó anoche en Sevilla el alcance real de su directo. El concierto, enmarcado dentro del ciclo Insólito, reunió a más de 3.500 personas de todas las edades en una Cartuja Center expectante, donde los minutos previos ya anunciaban una celebración. El trío vallisoletano formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos llegaba a la capital hispalense tras el impulso de su gira nacional, con especial resonancia por los dos sold out consecutivos en Madrid, que consolidaron su presencia en salas de referencia y anticiparon el nivel de expectación vivido ayer.

Entre cerveza y conversación, los fans calentaban gargantas cantando fragmentos de Si me necesitas, llámame y lucían sudaderas y camisetas con una frase que se ha convertido en insignia de esta canción: "¿Qué tal si mandamos a todos a tomar por culo?".

A oscuras entre la multitud

La banda arrancó puntual, decidida a no hacer esperar a su público y lo hizo de la forma menos previsible, Siloé no apareció desde bambalinas, sino desde el propio recinto. A oscuras, entre la multitud y fundidos con ella, inició la noche con La verdad, seguida de Sangre, una canción en colaboración con el reconocido grupo Viva Suecia además de una declaración directa desde el primer verso: "Vamos a desgastar el suelo aquí en Sevilla"; el estallido fue inmediato.

Desde los primeros compases, el ambiente no tardó en convertirse en un fenómeno físico, el Cartuja Center retumbaba con los saltos y vítores del público, que marcaba el ritmo de la noche con la misma energía que desprendía la banda con la continuación de canciones como Sangre en las venas y Si me necesitas llámame. El grupo no dudó en convertir el concierto en un homenaje a la ciudad que los acogía: "Hermanos y hermanas sevillanas, hemos venido a que se caiga el Cartuja Center", proclamó Fito Robles ante un público que, más que escuchar, rugía.

Entre el público el vocalista principal de Siloé / Ángel Bernabéu

Sentimientos y recuerdos a flor de piel

Las emociones atravesaron toda la actuación, varias veces el vocalista rompió la voz al agradecer la entrega: "Muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada", dijo con los ojos brillantes antes de introducir La oposición, uno de los momentos más íntimos de la noche junto a Génesis.

Pero también se caracterizó por el humor y sinceridad que caracteriza a la banda, Robles bromeó sobre premios y comparaciones: "No tenemos Grammys ni los vamos a tener compitiendo con Rosalía, pero eso no es lo que más nos entristece", lo que verdaderamente les pesaba según explicó el vocalista era que la siguiente canción nació para ser cantada con un coro que nunca sonaba tan fuerte como debería. Sevilla entendió el mensaje y Campo Grande retumbó con un volumen coral que sorprendió incluso a la banda.

Fito Robles y Xavi Road en el Cartuja Center para el ciclo de Insólito / Ángel Bernabéu

También hubo espacio para el recuerdo, Siloé mencionó con cariño a salas sevillanas cómo la Sala X y la Sala Custom, lugares sevillanos que apostaron por ellos cuando el camino aún era incierto les dedicaron El poder, cerrando un círculo de agradecimiento hacia la ciudad.

La noche avanzó dejando estampas difíciles de repetir, la banda ya anunciaban al inicio que tenían un invitado muy especial sin desvelar más pistas, con Súbeme al cielo no subió Dani Fernández como todo el mundo esperaba sino el humorista andaluz, y miembro de Elfos del Rocío; Adrián Pino que aceptó un reto por parte de los integrantes del grupo de subir y cantar imitando al cantante.

"Esto no es Inteligencia Artificial"

La recta final, fue caracterizada por canciones cómo Levita y ven, La vida que me das, la niebla... que consiguieron aumentar el clima ante de las canciones elegidas para culminar este evento. Siloé lanzó un mensaje firme en estos últimos momentos, el próximo año la apuesta será todavía más ambiciosa, con una producción mayor y un paso adelante en todos los sentidos. Otro de los mensajes que cerraron la noche fue: "Gracias por estar con nosotros esta noche. Esto no es Inteligencia Artificial", proclamó el vocalista reivindicando identidad en un tiempo dominado por pantallas y algoritmos.

Siloé llena el Cartuja Center para el ciclo de Insólito / Ángel Bernabéu

El público respondió con todas sus energías y decidieron que los últimos momentos de un concierto así son para disfrutarlos, cuando sonó Que merezca la pena seguida de Todos los besos y Robles se bajó del escenario para surfear el recinto literalmente a hombros, rodeado del público que se encontraba con las manos extendidas.

Siloé convirtió así Sevilla en el centro emocional de su gira y firmó un directo que no solo llenó el Cartuja Center lo hizo vibrar hasta el último asiento volviendo a subir al escenario y celebrando el éxito compartido.