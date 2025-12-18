La transformación del Canal de la Expo de Sevilla sale adelante: del abandono a oficinas, comercios y hoteles

La transformación de los suelos del Canal de la Expo llega a su capítulo final. El alcalde, José Luis Sanz, desbloquea con Vox uno de esos proyectos que tenía en la carpeta de los paralizados. Fue en junio de 2024 cuando Sanz y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, presentaron en la Plaza Nueva el convenio que permitirá cambiar el uso de más de 40.000 metros cuadrados de servicios avanzados a terciarios, lo que permite construir oficinas, comercios y hoteles. Entonces, el fuerte rechazo que recibió de parte de la oposición paralizó su ejecución, pero después del pacto con Vox para el Presupuesto de 2025, que incluía actuar en el Canal de los Descubrimientos, el primer edil popular ya tiene el visto bueno que necesita para sacarlo adelante en la votación de este jueves.

Este protocolo recibió en forma de alegación el rechazo de la Asociación Legado Expo Sevilla, Susana Hornillo (portavoz de Podemos Sevilla) y Andrés Joaquín Egea, en nombre de la Asociación de la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) y la Plataforma de Defensa del Mundo Hispánico. En un segundo periodo, se sumó Antonio Muñoz (portavoz del grupo municipal socialista). Todos estos escritos han sido tumbados en su integridad, y finalmente la transformación del Canal de la Expo supera todas las piedras que tenía en el camino.

Con esta nueva calificación, en este terreno que forma parte del legado de la Exposición Universal de 1992 se podrá levantar nuevas oficinas y otro tipo de establecimientos, como hoteles y comercios, o incluso aparcamientos. La oposición tildó como "pelotazo urbanístico" este cambio y alertaró que era llevar turistas a La Cartuja, pero el alcalde ha defendido que se podía limitar el espacio destinado al turismo. En los terrenos de servicios avanzados (la calificación anterior) se pueden desarrollar actividades basadas en nuevas tecnologías, como el manejo de información, el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso de datos, y, en general, actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como servicios empresariales cualificados en un entorno adecuado, según define la propia Gerencia de Urbanismo.

Ahora, el abanico de empresas que podrían instalarse en la parcela se amplía, algo que cuenta precisamente con el apoyo del sector empresarial de Sevilla TechPark, que urgieron a Junta y Ayuntamiento a avanzar con el Canal de la Expo, que lleva abandonado y sin uso desde la Expo'92. "Tras la recuperación, por convenio, del Canal Expo, después de más de 30 años enquistado, se aunarán criterios para modificar el uso de estos terrenos a terciario y usos compatibles con el comercio, oficinas, hotelero y aparcamientos, sin perder de vista la oportunidad de ampliar la presencia de empresas tecnológicas, que seguirá siendo una prioridad. El Ayuntamiento apostará porque, al menos, un 40% de estos terrenos sean de uso tecnológico no terciario", detalla el punto del documento 'Transformar Sevilla' firmado entre PP y Vox.

El acuerdo para el Canal de la Expo

El convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla expone, en relación con el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, que "30 años después de su puesta en marcha ha colmatado prácticamente todos los espacios disponibles y va a necesitar habilitar áreas de ampliación". Concretamente, para "espacios productivos que permitan la incorporación de nuevos proyectos empresariales de carácter tecnológico o centros de investigación, como para albergar otros servicios que den soporte a la masa social que acude al Parque Científico y Tecnológico Cartuja cada día. A todo ello hay que sumar la, cada vez mayor, oferta cultural de la Isla de la Cartuja que utiliza el espacio en los tramos no laborales".

La actuación afecta a tres ámbitos que son propiedad de la Junta de Andalucía. "Las demandas que, en su día, se establecieron no se ajustan a la realidad actual y, tras más de 30 años desde la finalización de la Exposición Universal de 1992, se encuentra sin uso alguno y muy degradado. Buena muestra de ello, es la falta de interés mostrada por el mercado", desarrolla el documento aprobado. Por ello, "resulta prioritario para el futuro del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, revisar los usos previstos. Esta revisión contribuirá a que dicho espacio sirva de la mejor forma y con efectividad al proyecto de ciudad, consiguiendo su desarrollo sostenible y cohesión tanto en términos sociales, como económicos y ambientales".

El Canal de la Expo del 92, en estado de abandono y degradado / Jorge Jiménez

También se justifica que se abrirá este espacio, "actualmente sin uso y de transición entre la ciudad, los Jardines del Guadalquivir y el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, habilitando su utilización y disfrute por parte de la ciudadanía. Económicamente, supondrá una importante inyección para el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, potenciando el poder de atracción del parque a nuevas empresas que lo elijan como ubicación".

El convenio también precisa que "es plenamente respetuoso con el medio ambiente, manteniéndose las obligaciones ambientales de ambas partes y, en particular, de incorporación de los Jardines del Guadalquivir al uso público y disfrute de la ciudadanía". Y que se "deberá prever la cesión de suelo con destino a una dotación pública de aparcamientos bajo rasante en el canal e incorporará las dotaciones públicas de espacios libres vinculadas a las pasarelas existentes sobre el canal".

Próximos pasos con el Canal de la Expo

A continuación, se sellará de manera definitiva el convenio entre ambas administraciones, un acto que no debería alargarse en el tiempo, ya que los trámites, con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Sevilla, estarían completados.

El siguiente paso será sacar la parcela a subasta o venderla a través de las fórmulas legales existentes para que se ponga en carga lo antes posible y permita esa ampliación que Sevilla TechPark persigue. Así será como se completará definitivamente el desbloqueo del Canal de la Expo.