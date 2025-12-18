Vox impone en Sevilla aplazar el pacto del Presupuesto a después de las elecciones extremeñas

El alcalde de Sevilla no se dará la mano con Vox este viernes. Si finalmente llega a un acuerdo con el grupo de Cristina Peláez, se escenificará el martes 23 de diciembre después de que a última hora de este miércoles se haya decidido aplazar el pleno de Presupuesto fijado para cerrar la semana. Fuentes de Vox explican a este periódico que se toma esta decisión para seguir negociando las dos condiciones que le pusieron sobre la mesa al PP: un mayor control de la inmigración ilegal en el padrón y acabar con las multas en la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja. Desde el PP transmiten que hay cosas por perfilar y con el pleno de este jueves falta tiempo para terminar la negociación, por lo que se ha aplazado a la semana que viene. Recalcan que todo va "bien" y existe "buena predisposición".

Aunque de fondo hay otra cuestión que ya complicaba el pacto del viernes. Es el día que se cierra la campaña de las elecciones en Extremadura, que tendrán lugar el domingo con un escenario que obligará a PP y Vox a tener que hacer cuentas para formar gobierno. Para el partido de Santiago Abascal, iba a suponer llegar a un acuerdo justo antes de elevar sus exigencias en una comunidad autónoma limítrofe.

Hasta última hora los dos grupos han estado negociando. Aunque Vox siempre ha sido el socio preferente del PP en estas semanas, como ya lo fue para el Presupuesto en vigor de 2025, Peláez y el resto de concejales han llevado sus exigencias al límite. En la Comisión de Hacienda del pasado lunes ya lograron que se admitieran 16 de sus 18 enmiendas, pero Vox ha ido a por más y este martes su portavoz ya fue clara: "El Gobierno local no cuenta en estos momentos con nuestro sí para los presupuestos".

Las líneas rojas de Vox al PP en Sevilla

La formación de Peláez ha puesto sobre la mesa de la negociación dos líneas rojas dentro de un documento de medidas que se está elaborando en la línea del firmado para este 2025. Se exige que los inmigrantes ilegales se queden fuera del padrón municipal y que se deje de multar en la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja.

"No queremos que la inmigración ilegal pueda acceder al padrón y estamos poniendo encima de la mesa que se refuercen los protocolos de identificación y domiciliación para que sea más efectivo y no tengan cabida", afirmó sobre la exclusión en el padrón de los inmigrantes ilegales. Este punto no es sencillo de desatascar porque en España las personas inmigrantes en situación irregular pueden empadronarse en el ayuntamiento de la ciudad en la que viven. Este derecho les permite acceder a ayudas y otros servicios sociales.

Vox también reclama que se deje de multar con las cámaras en la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja, que como ya informó El Correo de Andalucía en su primer año en vigor han sancionado a 18.677 vehículos que han accedido a las áreas Cartuja Norte y Cartuja Sur sin el distintivo medioambiental que se exige para entrar.

La portavoz de Vox criticó que "están atacando precisamente a las clases trabajadoras, a familias de clases menos pudientes que no pueden comprarse un coche de alta gama o de ultima generación ecológicos". El grupo municipal no busca la derogación en sí, sino "dejar de poner multas, no hay nada que lo justifique, no existen unos límites de polución que justifiquen que esas cámaras estén conectadas". "Simplemente, vamos a desconectar las cámaras mientras no tengamos niveles de polución que justifiquen que estén conectadas. No hay complicación, es todo voluntad política y se puede hacer perfectamente. Se está aplicando de forma injusta, deriva del fanatismo climático que empobrece a las clases trabajadoras diariamente", prosiguió Peláez. Aquí el PP está valorando qué modificar para tener el visto bueno de Vox en esta cuestión.

Un socio imprevisible para el alcalde

Al aprobar la gran mayoría de sus enmiendas, el PP podía esperar que se habría allanado el camino para firmar el Presupuesto de 2026. Pero no ha sido del todo así. Los antecedentes daban la razón al alcalde. Siempre había tenido la mano tendida de Vox en asuntos clave como la limitación de viviendas turísticas, las ordenanzas fiscales, la nueva ordenanza de veladores, la aprobación del nuevo barrio del Puerto de Sevilla, la oficina antiokupación o el cambio de modelo de la Feria.

Pero este jueves, por ejemplo, en el pleno ordinario de diciembre, Vox no ha remado a favor para la aprobación del Plan de Navidad de la Policía Local. Y ahora, cuando todo apuntaba a un pacto este viernes, vuelve a haber un cambio imprevisto durante la semana.

¿Qué pasará ahora? PP y Vox seguirán negociando en estos cinco días siguientes hasta llegar al martes. Si hay acuerdo, se escenificará en la Plaza Nueva. Si no, José Luis Sanz ya ha dejado claro que recurrirá a una cuestión de confianza, como hiciera en 2024 con sus primeras cuentas, una herramienta que aún puede usar una vez más en su mandato y que conllevará la aprobación automática del Presupuesto de 2026.