La administración de loterías más antigua y desconocida de Sevilla a la que acuden en Navidad

Hablar de la Lotería de Navidad en Sevilla es pensar casi de inmediato en administraciones míticas que forman parte del imaginario colectivo de la ciudad. Sin embargo, más allá de los puntos de venta más conocidos, la provincia esconde una historia singular ligada al sorteo, con una administración poco popular para el gran público pero que ostenta un récord único en toda España.

Dónde está la administración histórica de Sevilla

La Administración de Lotería Virgen de Gracia está ubicada en Carmona y tiene la friolera de 260 años. Está acreditada como la más antigua de mañana cuando abrió en el año 1764, poco después de que se implantara en España en 1763 La Lotería Real por el marqués de Esquilache. Ya en el siglo XIX, concretamente en 1831 y con el sistema actual de Loterías, cogió el negocio Cristóbal de Medina y tras siete generaciones llega hasta nuestros días, con Valentín Pinaglia regentando la administración.

Se trata de una administración de Loterías que ya ha dado multitud de premios y que no solo tiene por clientes a los vecinos del municipio, también los turistas que visitan este enclave histórico sevillano y andaluz, que no se marchan sin acudir al lugar para llevarse la suerte con un décimo de la Lotería de Navidad.

Tras varios cambios de ubicación en Carmona, la administración Virgen de Gracia está en la actualidad en la calle San Pedro, 9.

Así es el sorteo de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es el más emblemático y seguido de cuantos organiza Loterías y Apuestas del Estado y se celebrará, como es tradición, el 22 de diciembre, con inicio a las 9:00 horas de la mañana, cuando los niños de San Ildefonso comienzan a cantar los números y premios. Sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando empezó a celebrarse un sorteo especial en fechas cercanas a la Navidad impulsado por el entusiasmo popular, aunque la denominación oficial de “Sorteo de Navidad” no se consolidó hasta finales de ese siglo.

El sorteo se desarrolla mediante el sistema tradicional, con dos bombos, uno para los números y otro para los premios, y tiene una duración aproximada de cuatro horas. La emisión está compuesta por 198 series de 100.000 números, con billetes de 200 euros, divididos en décimos de 20 euros. En total, la emisión asciende a 3.960 millones de euros, de los que el 70% se destina a premios, lo que supone más de 2.700 millones de euros repartidos entre millones de premios a lo largo de toda España.