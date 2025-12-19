La calle Tetuán será el paseo de la fama de la Generación del 27: un poeta a cada paso

Un siglo después, los creadores y artistas de la Generación del 27 tendrán presencia diaria en una de las calles icónicas del centro histórico de Sevilla. El Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha anunciado este viernes la creación de un paseo dedicado a los poetas de esta generación en la calle Tetuán. Una iniciativa que se integra dentro del programa de actividades diseñado por el Consistorio para conmemorar el centenario de una de las generaciones más importantes de la cultura española contemporánea, que, poco a poco, empieza tomar forma. Esta semana, se ha celebrado en la Real Fábrica de Artillería la reunión de las fundaciones de los artistas y creadores que conformaron uno grupo cultural decisivo en la historia de España, de Lorca a Alberti, de Vicente Alexaindre a Max Aub.

El proyecto consiste, como ha informado el Ayuntamiento, en la colocación de placas de bronce de 35 x 35 centímetros, integradas en el suelo, en las que figurará el nombre de cada uno de los miembros de la Generación del 27. De este modo, el paseo urbano "se convertirá en un recorrido cultural y emocional, en el que vecinos y visitantes caminarán literalmente sobre la huella de quienes renovaron la poesía, el teatro y el pensamiento estético del siglo XX".

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha subrayado en un mensaje en Twitter que se trata de "un proyecto de fuerte carga simbólica, con vocación ciudadana y ubicado en un enclave histórico como la calle Tetuán, donde tuvo su sede el Ateneo de Sevilla y donde se gestaron muchos de los encuentros y afinidades que dieron forma a la Generación del 27".

Sánchez Mejías, el torero que aglutinó al grupo

Asimismo, ha subrayado la propuesta como una apuesta por "la identidad, memoria y justicia cultural con una generación que cambió para siempre la literatura española y que tuvo en Sevilla uno de sus escenarios fundamentales".

El primer homenajeado será Ignacio Sánchez Mejías, para Sanz, "figura esencial como padre espiritual y aglutinador del grupo. Torero, dramaturgo y mecenas, su papel fue decisivo en la cohesión humana y creativa de la generación".

El alcalde ha pedido "la implicación activa de la sociedad civil sevillana", invitando a entidades, colectivos y particulares a patrocinar las placas dedicadas al resto de los miembros de la Generación del 27, "reforzando así el vínculo entre ciudadanía y patrimonio cultural".

La agenda incluirá exposiciones, rutas literarias, lecturas públicas, encuentros académicos y actividades educativas.