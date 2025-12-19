Detenidos in fraganti tras un atraco armado a una joyería en Sevilla: medio millón de euros en juego y varios rehenes liberados

Un atraco armado a plena luz del día en una joyería de Sevilla estuvo a punto de acabar en tragedia. Dos hombres armados con un arma de fuego asaltaron el establecimiento, maniataron a varias personas en su interior y se disponían a huir con un botín cercano al medio millón de euros en joyas y dinero en efectivo. No llegaron lejos. La rápida actuación policial permitió frustrar el robo en cuestión de minutos, liberar a los rehenes y detener a los autores cuando salían del local.

La intervención se activó tras una llamada de emergencia recibida por la Sala 091, procedente de la central de alarmas de la joyería. El aviso alertaba de un atraco violento en curso, con clientes y trabajadores retenidos dentro del establecimiento.

Un cerco policial en tiempo récord

Nada más recibirse la alerta, se desplegó un amplio dispositivo policial. Patrullas en servicio y agentes especializados en robos con violencia se dirigieron al lugar con un objetivo claro: evitar un desenlace crítico y detener a los atracadores antes de que escaparan.

Los agentes establecieron un perímetro de seguridad alrededor del comercio. Poco después, la persiana metálica del establecimiento comenzó a levantarse lentamente. En ese momento, los dos asaltantes intentaron abandonar el local con mochilas cargadas de joyas, pero fueron reducidos y detenidos de inmediato.

En el interior, la escena confirmaba la gravedad del asalto. Varias personas habían sido atadas con bridas de plástico y sufrían un fuerte estado de ansiedad. Los policías las liberaron y solicitaron asistencia sanitaria para su atención. El propietario del negocio presentaba cortes, golpes y diversas lesiones, consecuencia de la violencia ejercida durante el atraco.

La investigación destapa un tercer implicado

Lejos de darse por cerrada la operación, la investigación continuó. Las primeras pesquisas apuntaban a la participación de más personas en el asalto. Esa línea condujo hasta una finca situada en el término municipal de Utrera, donde se organizó una segunda intervención.

Ante la peligrosidad de los sospechosos y la posibilidad de que ocultaran armas de fuego, se desplegó un operativo de gran envergadura en el que participaron más de 40 agentes de distintas unidades policiales. Durante el registro del inmueble se localizó y detuvo a un tercer integrante de la banda.

En la vivienda se intervinieron dinero en efectivo, cajas de pistolas, fundas de escopeta y diverso material procedente de hurtos y estafas, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un grupo dedicado a delitos violentos y patrimoniales.

Prisión provisional para los tres detenidos

Los tres arrestados fueron puestos a disposición judicial. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional, dada la gravedad de los hechos, el uso de armas y la existencia de víctimas retenidas durante el asalto.

El atraco, que sembró el pánico durante varios minutos, quedó finalmente reducido a un operativo policial exitoso que evitó consecuencias mayores y permitió recuperar la totalidad del botín. Un suceso que vuelve a poner el foco en la violencia de este tipo de robos y en la importancia de una respuesta rápida para evitar desenlaces irreparables.