Intervienen cinco cultivos de marihuana en El Rubio tras alertar los vecinos el fuerte olor a droga

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta han procedido a la desarticulación de cinco centros de cultivo de marihuana en la localidad de El Rubio (Sevilla) en dos dispositivos que se iniciaron a raíz de las denuncias vecinales alertando del fuerte olor proveniente de diversos inmuebles que fueron objeto posteriormente de la investigación.

La primera de las operaciones se produjo el pasado 6 de noviembre, cuando se realizó un registro en una nave de la localidad sevillana y se intervinieron 146 plantas en diferentes fases de crecimiento. En la actuación se procedió a la detención del responsable de la plantación.

El segundo dispositivo se llevó a cabo el día 26 de noviembre, con la práctica de cuatro registros domiciliarios en la misma localidad, donde se intervinieron 3.700 plantas de marihuana en diferentes estados de floración y se detuvo a cinco individuos relacionados con los hechos investigados.

Además, en ambos operativos se detectaron enganches ilegales a la red eléctrica, por lo que a los detenidos se les imputan delitos de defraudación de fluido eléctrico además del tráfico de drogas. Los efectos intervenidos, así como los detenidos, todos vecinos de El Rubio, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La operación se ha llevado a cabo por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, junto con la Unidad Territorial de la Policía Judicial de la Compañía de la Guardia Civil de Osuna.