Así es el nuevo parque para perros en Pino Montano: dos áreas caninas y circuito agility

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, la puesta en marcha de un nuevo parque canino en el Parque Norte de Pino Montano, una actuación pensada para ampliar y mejorar los espacios públicos para mascotas en el barrio y fomentar una convivencia más cómoda entre vecinos, familias y perros.

La actuación, con una inversión de 32.076 euros, incluye la instalación de un circuito agility completo, un nuevo cerramiento perimetral, accesos de doble puerta y la ampliación del conjunto de zonas de esparcimiento canino.

Más espacio y mejor distribución para los perros

En este sentido, el proyecto ha permitido incorporar una segunda área de esparcimiento canino en una nueva ubicación dentro del Parque Norte de Pino Montano, lo que amplía la capacidad del recinto y mejora la distribución de los usos. Para ello se han instalado nuevos tramos de vallado, se han ejecutado anclajes para los distintos elementos del circuito agility y se han habilitado accesos seguros con sistema de doble puerta para evitar fugas, reorganizando el espacio de manera más funcional.

Una zona del parque canino. / El Correo

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado la importancia de esta intervención “para crear un lugar más seguro, más cómodo y mejor equipado, con dos zonas diferenciadas y un circuito agility que amplía las posibilidades de uso”. Asimismo, ha añadido que “la redistribución del espacio también permite atender las quejas de algunos vecinos por los ruidos en la zona más cercana a las viviendas, logrando un uso del parque más equilibrado y respetuoso”.

Plan de mejoras en zonas verdes del Distrito Norte

Esta actuación se integra en el conjunto de mejoras que el Ayuntamiento de Sevilla está desarrollando en los parques y zonas verdes del Distrito Norte desde abril de 2024, con intervenciones continuadas en conservación, mantenimiento y modernización de los espacios públicos.

En el propio Parque Norte de Pino Montano, además del nuevo parque canino, se han llevado a cabo trabajos de reparación de caminos de albero, renovación de mobiliario urbano y mejoras en el sistema de riego, contribuyendo a un mejor uso y estado general del parque.

Intervenciones en otros parques del distrito

En el Parque Cross San Jerónimo, el Ayuntamiento ha ejecutado una actuación integral de refuerzo del cerramiento perimetral, con la reposición de vallas, mallas y postes dañados, así como trabajos de pintura y mejora de pérgolas y accesos. Además, se ha modernizado el sistema de riego mediante la automatización y sustitución de programadores, mejorando su eficiencia y control.

En el Parque San Jerónimo se han restaurado más de 7.900 metros cuadrados de caminos de albero, mientras que en el Parque Aprendices de Renfe se ha instalado césped artificial con un nuevo juego infantil, se ha renovado el mobiliario urbano y se han realizado mejoras en el sistema de riego y en las zonas ajardinadas.

El Parque Ciudad de la Imagen ha sido objeto de una importante intervención, con el refuerzo y reparación de su cerramiento perimetral, la instalación de nuevas mesas de picnic, la renovación de papeleras y diversas actuaciones de mantenimiento del sistema de riego y de los accesos.

En el Parque José María de los Santos se ha automatizado el riego, se ha instalado una fuente con pulsadores a dos alturas y se ha renovado el mobiliario urbano, mientras que en el Parque Sur de Pino Montano y la urbanización P-7 se han reparado caminos, renovado bancos y papeleras y mejorado las zonas ajardinadas.

Además, el Ayuntamiento ha desarrollado actuaciones de mejora en distintas plazas, glorietas y jardines del Distrito Norte, con trabajos de reposición vegetal, mejora de parterres, sustitución de elementos de riego vandalizados, aporte de tierra vegetal y refuerzo de cerramientos, dentro de un trabajo continuado de mantenimiento y conservación de los espacios verdes.

Apuesta por la sombra natural y el arbolado

En la campaña de plantaciones iniciada recientemente, la Delegación de Parques y Jardines tiene previsto incorporar cerca de 1.300 árboles en el Distrito Norte, de los cuales alrededor de 330 se distribuirán en distintos espacios verdes.

En la campaña anterior se plantaron 992 ejemplares en el conjunto del distrito, incluyendo 141 en zonas verdes.

Desde abril de 2024 y hasta finales de 2025, el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido más de 550.000 euros en la mejora y modernización de parques, jardines y espacios públicos del Distrito Norte, con actuaciones en pavimentos, mobiliario urbano, cerramientos, redes de riego, arbolado, plantaciones y áreas de juegos infantiles.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que “el Gobierno municipal sigue trabajando para que los parques y jardines de Sevilla estén en las mejores condiciones, con actuaciones que mejoran su accesibilidad, seguridad y conservación”.